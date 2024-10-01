Россияне продвигаются и сразу возводят фортификации: в ВСУ раскрыли угрозы на фронте

Российские оккупанты не только накапливают оружие для ударов, но и меняют тактику на поле боя.

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Россияне продолжают наступление на фронте / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

Заместитель командира артиллерийского дивизиона бригады "Спартан" Станислав Соколовский с Харьковского направления рассказал о преимуществах врага и действиях на фронте.

"Враг окопается всегда, они, когда, к сожалению, продвигаются, другие подразделения заходят за ними и сразу они на любом направлении - в Запорожье, в Донецкой области, на Харьковщине - сразу возводят за собой фортификационные сооружения для того, если будут контрнаступательные действия от наших подразделений, у них уже были хоть какие-то оборонительные линии, чтобы нас сдерживать. Поэтому это не новость, они всегда такое проводят, и мы за этим наблюдаем, следим, разведываем и обнаруживаем их укрепрайоны, огневые точки, средства ВВТ и так далее", - рассказал он для "Еспресо".

Станислав Соколовский также рассказал о преимуществе врага в боеприпасах.

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"Паритет у врага есть в том, что у них работают определенные заводы по изготовлению боеприпасов, поэтому у них всегда будет, наверное, такой паритет, пока мы не наладим определенный ресурс для того, чтобы обеспечивать все подразделения. У нас довольно сложно, потому что враг обнаруживает наши места, где мы можем изготавливать это, наладить это и хранить это. Но они работают не так, как мы, мы работаем очень прицельно и хорошо, мы проводим тщательную разведку БПЛА и уничтожаем или повреждаем оружие для того, чтобы они его не использовали. Если это поврежденная гаубица или миномет, это уже хорошо, потому что чтобы починить определенное оружие, ствол, нужно время и материалы. Ремонтных заводов у врага меньше, чем для изготовления боеприпасов, поэтому вывод из строя определенных видов вооружения очень нам на пользу. Наши контрбатарейные действия работают всегда, 152 калибр, или 155, мы очень вовремя реагируем на действия врага и проводим контрбатарейные действия", - отметил военный.

Что известно о БПЛа / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, что офицер ВСУ предупредил о планах РФ и назвал направление. Российские оккупанты за последние дни активных боевых действий на Купянском направлении не имели никаких территориальных достижений. Однако враг накапливает силы для новых масштабных наступлений.

Стало известно, как ВСУ могут отстоять Угледар. Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рьопке сообщил, российские войска в течение двух лет пытаются захватить город-крепость Угледар, который обороняет 72-я бригада ВСУ. Сейчас РФ окружила город с трех сторон.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский собрал "секретное" совещание и назвал ключевые задачи ВСУ. Также определенные должностные лица Генерального штаба доложили анализ выполнения оперативных задач по направлениям деятельности, проблемные вопросы и пути их решения.

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