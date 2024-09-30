"Осталось несколько дней": в ВСУ прогнозируют скорую потерю большого города

Российские оккупанты уже зашли в Угледар и пытаются закрепиться.

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Россияне зашли в Угледар и пытаются оккупировать его / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скриншот из видео

Российские оккупанты продолжают давление на Угледар. Они уже зашли в город. Об этом заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Он утверждает, что ситуация в Угледаре критическая. Через несколько дней, по его прогнозу, Угледар может оказаться в оккупации.

"В Угледаре лучше не становится, сильное давление (оккупантов - ред.). Думаю городу осталось пару дней, но дело сейчас, к сожалению, не в городе", - написал он. видео дня

Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

DeepState подтверждает, что российские оккупанты сильно продвинулись и уже вошли в Угледар с запада и юга.

"Сегодня (оккупанты - ред.) публикуют не только обстрелы центральной части города, где Силы обороны продолжают оказывать сопротивление, но и движение своей пехоты в городе и в середине многоэтажек. В западной части города (россияне - ред.) вывесили свои тряпки", - говорится в сообщении.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Бои за Угледар - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины могут удержать контроль над Угледаром в Донецкой области, если сохранят линию снабжения, проходящую к северу от города, отметил эксперт BILD Юлиан Рёпке.

В то же время, по словам военного эксперта Сергея Кузана, Россия сосредоточила около 30 тысяч военных в районе Угледара, пытаясь окружить город с юга и северо-востока.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска достигли окраин города, но это вряд ли обеспечит им значительное оперативное преимущество для дальнейшего наступления на западе области.

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