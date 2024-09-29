Сырский собрал "секретное" совещание и назвал ключевые задачи ВСУ: что известно

В Вооруженных силах Украины подвели итоги деятельности в сентябре этого года, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил ключевые задачи и приоритеты на следующий месяц.
"Мероприятие под руководством главнокомандующего ВС Украины провели с использованием закрытой сети видеоконференцсвязи с участием командующих видов, отдельных родов, группировок войск и начальников органов военного управления", - отмечается в сообщении в Telegram Генштаба ВСУ.
В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы, в частности:
- мобилизационные аспекты;
- усиление эффективности управления действиями войск;
- повышение качества подготовки воинов;
- необходимость оперативного обобщения и учета боевого опыта;
- наращивание результативности поражения противника.
Кроме того, определенные должностные лица Генерального штаба доложили анализ выполнения оперативных задач по направлениям деятельности, проблемные вопросы и пути их решения.
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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