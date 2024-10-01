Бои уже в пределах города: глава ОВА рассказал о тяжелой ситуации в Угледаре

В Донецкой области продолжается обязательная эвакуация семей с детьми.

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Бои в Угледаре / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", deepstatemap.live

В Угледаре боевые действия уже продолжаются в черте города. В населенном пункте до сих пор остаются 107 человек. Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас в Донецкой области продолжается обязательная эвакуация принудительно семей с детьми из десятикилометровой зоны, которая приближена к линии фронта. С линии фронта удалось вывезти почти всех детей.

"В Угледаре остается 107 человек. Детей, слава всем, мы вывезли. Детей там уже давно нет. А эти 107 человек, которые там остаются, очень трудно к ним доехать, завезти гуманитарную помощь, питьевую воду, медикаменты, потому что идет активная фаза войны", - сказал Филашкин. видео дня

Он подчеркнул, что уже сейчас враг находится почти в центре города. В Угледаре крайне тяжело обстановка и крайне тяжелая гуманитарная ситуация.

Глава ОГА также сообщил, что похожая гуманитарная ситуация сложилась и в Торецке, где враг обстреливает все подъездные пути к городу.

Что касается Покровска, там остаются около 14 тыс. человек и из города продолжается эвакуация. За полтора месяца из Покровска выехали более 30 тыс. жителей. Враг уже обстреливает город FPV-дронами, поэтому глава области отметил необходимость эвакуироваться.

В то же время в городе Часов Яр остается 441 человек.

"Очень опасный город. И крайне сложно в город Часов Яр попасть. Как и в городе Угледар, как и в городе Торецк, враг обстреливает все подъездные пути. Люди выезжать из города почти не хотят", - подчеркнул Филашкин.

Он также сообщил, что за сутки зафиксировано более 3000 обстрелов по Донецкой области из всего имеющегося у оккупантов вооружения. В результате атаки погибли два человека, еще три человека получили ранения.

"Враг ежедневно обстреливает все объекты критической инфраструктуры области", - подчеркнул глава ОГА.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Кто такой Вадим Филашкин? Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

Ситуация в Угледаре - что известно

Напомним, мониторинговая группа DeepState сообщала, что российские оккупационные войска продолжают давление на город Угледар Донецкой области. В частности, оккупанты пытаются закрепиться в многоэтажках на окраинах города, где уже появляется пехота противника.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке говорил, что ВСУ могут сохранить контроль над городом Угледар Донецкой области при условии удержания линии снабжения, проходящей к северу от города.

В то же время, военный эксперт Сергей Кузан сообщал, что Россия сосредоточила до 30 тысяч оккупантов в районе Угледара в Донецкой области. Враг окружает город с юга и северо-востока.

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