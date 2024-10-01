Десантники ВСУ разгромили колонну "элитных" войск РФ: уничтожены десятки россиян

Бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ отразили массированную российскую атаку на Кураховском направлении в Донецкой области.
"Для прорыва обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в районе с. Константиновка Донецкой области оккупанты бросили в бой 11 боевых бронированных машин с пехотой при поддержке восьми танков", - сообщает отделение коммуникаций 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.
В бригаде отметили, что колонны оккупантов сразу натолкнулись на мощное сопротивление десантников, "благодаря слаженной боевой работе наших подразделений удалось уничтожить 4 танка и 2 бронемашины с оккупантами".
"23 оккупанта в этой атаке погибли. Еще столько же - ранены. Понеся ощутимые потери, уцелевшая вражеская техника начала давить на "заднюю", - говорится в сообщении.
Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины?
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
Смотрите видео - ВСУ остановили прорыв оккупантов РФ:
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Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратаковали и выбили россиян в Волчанске. Российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волчанском направлении Россия все чаще бросает на штурмы подразделения с минимальной подготовкой. Многие российские оккупанты ранее вообще не участвовали в боях. Российские войска на этом направлении несут значительные потери.
Как сообщалось ранее, ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области. Российские войска, фактически, попали в новый "котел" на территории Курской области.
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