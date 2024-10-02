Случилось впервые: в ВСУ заявили о рекордном разгроме войск РФ - что известно

Силы обороны Украины ликвидировали рекордное количество российских оккупантов во время попытки врага контратаковать в Волчанске, отметили в ОТГ "Харьков".

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ВСУ уничтожили рекордное количество россиян на одном из направлений / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Ситуация на Харьковском направлении боевых действий остается сложной. Россияне активизировали наступательные операции в районе города Волчанск. В частности, в ходе штурма агрегатного завода Силы обороны Украины уничтожили значительное количество оккупантов. Об этом в эфире "Апостроф TV" сообщил спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев.

По его словам, 30 сентября в ходе российского контрнаступления в Волчанске противник привлек 20 единиц техники и более 100 человек личного состава.

"Техника была уничтожена или повреждена. И так же очень ощутимые потери были нанесены в живой силе противника. Сегодня он также продолжает штурмовые действия, но уменьшает интенсивностью продолжает наступательные действия как в самом Волчанске, так и в близлежащих населенных пунктах", - отметил он.

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Саранцев отметил, что такое большое количество российских оккупантов в рамках одного штурма на Волчанском направлении было уничтожено едва ли не впервые.

"По крайней мере за мое пребывание здесь впервые число погибших с вражеской стороны превысило число раненых. То есть это говорит о том, что огневое поражение было очень мощным, противник даже не успел эвакуировать раненых. То есть эти люди были обречены. Все они погибли. Более 135 оккупантов вчера убиты именно вот на подступах к агрегатному заводу, куда они пытались продвинуться на технике под прикрытием тяжелой бронированной техники", - рассказал Саранцев.

По его словам, такое количество личного состава и бронетехники противника было поражено артиллерией, FPV-дронами.

"У противника просто не было никакого шанса", - сказал он.

Военный отметил, что потеря Волчанского агрегатного завода для россиян имеет преимущественно символическое значение. Однако оккупанты начали активнее использовать различные виды вооружения - от артиллерии и тяжелых огнеметных систем до управляемых авиационных бомб.

Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред

Что такое ОТГ "Харьков"? Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

Бои в Волчанске - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, через неделю после зачистки Волчанского завода украинскими силами российские войска попытались провести масштабную контратаку с применением техники, но она завершилась катастрофой, сообщает аналитик Forbes Дэвид Акс.

По словам генерала Николая Маломужа, украинские силы воспользовались переброской российских резервов для защиты Курской области и вернули контроль над заводом.

Аналитики ISW также подтвердили, что ВСУ восстановили позиции на территории завода, где россияне находились в блокаде несколько месяцев.

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