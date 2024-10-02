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"Абсолютно точно": в Пентагоне назвали цель ракетного удара Ирана по Израилю

Юрий Берендий
2 октября 2024, 09:08
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Для отражения массированного удара Ирана по территории Израиля, США применили эсминцы и перехватчики, отметил представитель Пентагона.
'Абсолютно точно': в Пентагоне назвали цель ракетного удара Ирана по Израилю
Иран выпустил около 200 баллистических ракет по Израилю / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

1 октября Иран выпустил около 200 баллистических ракет по Израилю. Хотя большинство ракет были перехвачены, некоторые все же нанесли незначительные повреждения. Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер во время брифинга, передает пресс-служба ведомства.

"Мы осуждаем эти безрассудные атаки со стороны Ирана и призываем Иран прекратить любые дальнейшие атаки, в том числе со стороны его марионеточных сил", - сказал пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС США Пэт Райдер.

По словам Райдера, американские военные координировали свои действия с Армией обороны Израиля, чтобы помочь защитить страну.

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Два эсминца США класса "Арли Берк" из Восточного Средиземноморья запустили перехватчики для противодействия ракетам, однако не подтверждено, уничтожили ли они какие-то цели.

Предварительно, все ракеты были запущены непосредственно из Ирана, что свидетельствует о масштабности атаки.

"Нельзя запускать столько ракет по цели без намерения попасть во что-то. Поэтому совершенно точно, как и в прошлый раз, их намерение заключается в том, чтобы вызвать разрушения. Израиль имеет очень значительные возможности противовоздушной обороны, и США, конечно же, сыграли определенную роль, помогая и на этом фронте", - сказал он.

Райдер заявил, что Израиль успешно защитился от иранской атаки, и нанесенный ущерб на местах минимален. Также он сообщил, что ни один американский военный не пострадал во время обстрела.

По словам Райдера, министр обороны США Ллойд Остин III провел по меньшей мере два разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом - как до начала атаки, так и во время нее.

"Он подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов защите Израиля и подчеркнул, что США остаются хорошо подготовленными во всем ближневосточном регионе для защиты американских войск и защиты Израиля перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном террористических организаций", - сказал Райдер.

Иран, Израиль, Ближний Восток Инфографика
Что известно об Иране и Израиле / Инфографика: Главред

Что такое Пентагон?

Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположено в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

Атака Ирана на Израиль - что известно о ситуации на Ближнем Востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, Иран выпустил до 100 баллистических ракет в сторону Израиля во время первой волны атаки, сообщает Reuters. В стране объявили воздушную тревогу, и, несмотря на работу израильской ПВО, в нескольких городах зафиксировали прилеты.

Представитель Совета национальной безопасности США Шон Саветт сообщил, что президент Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю отразить атаку Ирана.

Иранский президент назвал атаку "законным ответом" на действия Израиля "против иранских интересов", передает Reuters. По данным The Jerusalem Post, Иран выпустил 181 баллистическую ракету, и Корпус стражей исламской революции заявил о первом применении гиперзвуковых ракет "Фаттах".

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