Иран выпустил десятки ракет по Израилю, США помогают с отражением атаки: подробности

Представитель ЦАХАЛа заявил прессе, что Израиль готов к ответу.

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Иран атакует Израиль / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, JP

Иран выпустил, по разным данным, до 100 баллистических ракет в сторону Израиля во время первой волны атаки. По всей стране была объявлена воздушная тревога, сообщает Reuters. Несмотря на работу ПВО Израиля, в ряде городов были зафиксированы прилеты.

Тем временем члены Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) назвали воздушную атаку ответом на убийство лидера террористов "Хезболла" Хасана Насраллы и пригрозили "сильным ударом" в случае, если Израиль захочет их атаковать.

Атака на Израиль - смотрите видео:

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Перед этим американская разведка предупреждала о подготовке Тегераном массированного удара по Израилю с использованием ракет и дронов в ближайшие часы.

В США подчеркивают, что прямая военная атака Ирана на Израиль "будет иметь серьезные последствия для Ирана".

Как пишет BBC, Администрация президента США заявила, что президент Джо Байден приказал американским военным помочь Израилю в отражении удара.

К слову, Иран в последний раз атаковал Израиль в апреле, но его ракеты были отражены совместными действиями пяти армий: Израиля, США, Франции, Иордании и Великобритании.

Ликвидация Нассралы - подробности

27 сентября 2024 года израильские ВВС нанесли авиудар по штаб-квартире "Хезболлы" в Дахии, к югу от Бейрута. По утверждению израильских военных, в результате бомбёжки Насралла был ликвидирован. Позже его гибель была подтверждена "Хезболлой".

Эта ликвидация значительно ослабила иранскую прокси "Хезболла" в Ливане.

Что такое Хезболла? Хезболла - это ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация. Она контролирует южную часть Ливана. Израиль, США, Канада и Бахрейн признали организацию террористической. В то же время ЕС, Великобритания, Австралия и Нидерланды признают террористической Внешнюю организацию безопасности Хезболлы, пишет Википедия.

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