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Контратака закончилась катастрофой: новые детали разгрома россиян в Волчанске - СМИ

Юрий Берендий
2 октября 2024, 08:25
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Для контратаки российские оккупанты применили более 100 военных и несколько десятков единиц бронетехники, отмечает аналитик.
Контратака закончилась катастрофой: новые детали разгрома россиян в Волчанске - СМИ
Масштабное контрнаступление РФ обернулось катастрофой - что известно / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Войска РФ через неделю после зачистки украинскими войсками завода в Волчанске решили провести масштабную контратаку с применением техники. Об этом сообщает аналитик Forbes Дэвид Акс

По его словам, контратака российских военных к северо-западу от Волчанска обернулась катастрофой. Во время штурма, состоявшего из 17 бронетранспортеров МТ-ЛБ, трех танков и более 100 пехотинцев, они столкнулись с интенсивным огнем 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

Отмечается, что украинские силы использовали дроны для сброса гранат. В результате обстрела было уничтожено 16 МТ-ЛБ и один танк, а место боя было покрыто телами погибших и раненых российских военных.

видео дня

"Сейчас ребята добивают остатки пехоты", - сообщил один украинский блогер.

Дэвид Акс отмечает, что российская пехота вышла на бой в 13-тонных МТ-ЛБ, перевозя около 10 бойцов на машину, надеясь, что угроза от беспилотников сверху будет менее опасной, чем мины снизу.

Он добавляет, что это предположение имело основания, поскольку МТ-ЛБ, из-за своей слабой брони, известны своей уязвимостью к минным взрывам.

"Но россияне, похоже, недооценили, какой вред могут нанести беспилотники 57-й мотострелковой бригады, сбрасывающие гранаты, массированным механизированным группировкам. Украинцы постоянно совершенствуют свои боеприпасы, сбрасываемые беспилотниками, добавляя более чувствительные запалы и более мощные взрывчатые вещества", - отмечает аналитик.

Дэвид Акс делает вывод, что пехота, которая направлялась к химическому заводу, могла избежать минной угрозы, но была чрезвычайно уязвима для атак дронов.

В Forbes указывают на то, что это проблема для всей российской армии, которая использует старые модели МТ-ЛБ 1970-х годов вместо более современных БМП. Выбор для пехоты ограничен: рисковать подорваться на минах внутри техники или попасть под удары дронов, находясь на ней сверху.

Аналитик отмечает, что эта проблема касается не только России, ведь украинские войска также восстанавливают старые МТ-ЛБ, чтобы компенсировать потерю более современных машин.

Однако, по его словам, украинцы в основном действуют в обороне, где имеют больше возможностей окопаться и использовать МТ-ЛБ как стационарные позиции. Российские же войска вынуждены наступать, пересекая открытую местность на устаревших машинах, становясь легкой мишенью для дронов.

Волчанск Инфографика
Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Бои в Волчанске - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, после освобождения Волчанского агрегатного завода на Харьковщине, российские войска активно обстреливают предприятие, сообщил спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

Оккупанты оказались в сложной ситуации в Волчанске, и вскоре можно ожидать положительных новостей, отметил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

Во время операции ГУР на заводе российское командование осознавало бесперспективность удержания позиций, но все равно приказывало солдатам продолжать оборону, сообщил представитель ГУР МО Андрей Черняк.

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