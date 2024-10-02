РФ атаковала Украину дронами, а Харкьов - УАБами: что известно

Ночью в регионах Украины были слышны звуки взрывов.

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РФ атаковала Украину дронами и УАБами / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, УНИАН

Вечером 1 октября российская оккупационная армия выпустила по территории Украины ударные беспилотники. "Охота" на вражеские дроны продолжалась всю ночь во многих регионах. Кроме того, оккупанты ударили по Харькову УАБами - прогремели взрывы.

В частности, взрывы прогремели в Одесской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской областях и на Харьковщине.

Взрывы в Харькове

В ночь на 2 октября россияне атаковали Киевский район города Харьков управлямой авиационной бомбой.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове прогремел взрыв.

По предварительной информации, нанесен удар управляемой авиационной бомбой (УАБ) по Киевскому району города.

Позже Терехов добавил, что в результате попадания УАБа по Киевскому району Харькова поврежден гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома. Обошлось без жертв.

Профильные службы продолжают обследовать место происшествия.

КАБ - основные характеристики / Инфографика: Главред

Утром в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил подробности ночной атаки РФ.

В 4:10 враг попал УАБом в Киевском районе Харькова. Повреждены гаражи в кооперативе,обошлось без пострадавших.

Также враг ударил УАБом по г. Дергачи. Зафиксировано возгорание гаражей. Информация о пострадавших не поступала.

В то же время один из вражеских КАБов в 4:10 ударил по Малоданиловской общине. В с. Черкасская Лозовая, ликвидировали возгорание травы на площади 1 га. Без пострадавших.

Позже Синегубов добавил, что по обновленной информации медиков экстренной помощи в результате вражеского удара в Дергачах получили осколочные ранения и острую реакцию на стресс 5 человек, среди них - 14-летний мальчик.

Атака дронов в Киеве и области

Ночью 2 октября в Киевской области силы ПВО работали по вражеским дронам.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - сообщили в Киевской ОВА

В 5:04 в Киевской области объявили отбой воздушной тревоги.

В Измаиле Одесской области прогремели взрывы

В ночь на 2 октября в Измаиле Одесской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

"В Измаиле раздаются взрывы", - сообщили журналисты Суспільне Одеса.

В 5:40 в Одесской области отменили воздушную тревогу.

Атаки РФ на Украину

Как сообщал Главред, 1 октября российские оккупанты обстреляли Херсон. Погибли шесть человек, еще шестеро - получили ранения. Армия РФ ударила по центру города - по людям, которые были на остановке рядом с центральным рынком.

В ночь на 30 сентября в Киеве прозвучала серия взрывов. Перед этим в столице была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов "Шахед".

Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов.

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были обезврежены.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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