РФ ударила по остановке в центре Херсона: 6 человек погибли, еще 6 пострадали

Во вторник, 1 октября, российские оккупанты обстреляли Херсон. Погибли шесть человек, еще шестеро - получили ранения.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, армия РФ ударила по центру города - по людям, которые были на остановке рядом с центральным рынком.
Глава государства выразил соболезнования всем родным и близким.
"Ежедневный российский террор, ежедневные попытки уничтожить жизнь – все это можно остановить. Должны обязательно достичь надежного мира для нашего государства и людей. Для этого украинской силы и решительности партнеров должно быть больше, чем желание Путина нести террор", - написал президент.
Он добавил, что давление на агрессора, помощь Украине должны быть постоянными и комплексными.
"Я благодарю всех партнеров, кто помогает нам защищать жизнь. Спасибо всем, кто бережет Украину", - добавил Зеленский.
Отметим, по данным МВД Украины, россияне атаковали Херсон около 9 утра, "когда вся страна склонила головы в трауре и минутой молчания чтила память погибших защитников и защитниц".
"Это очередное доказательство подлости и низости нашего врага", - говорится в сообщении.
Обстрел Херсона армией РФ 1 октября
Как сообщал Главред, глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что утром 1 октября оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали или продавали продукцию.
По словам Прокудина, на данный момент известно о по меньшей мере восьми пострадавших. Предварительно, пять человек погибли, еще трое – ранены.
Пострадавших доставили в медучреждение. Они – под наблюдением наших врачей, отмечает Прокудин.
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