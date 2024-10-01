РФ накрыла артогнем центральный рынок Херсона: много погибших и раненых

Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона – под ударом оказались торговые точки.

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РФ ударила по центру Херсона / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Войска страны-агрессора РФ обстреляли центр Херсона во вторник утром, 1 октября. В результате есть погибшие и пострадавшие.

Более детальная информация еще уточняется, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"Утром оккупанты ударили по центральной части Херсона. К сожалению, есть погибшие и раненые. Более подробная информация уточняется", – написал он.

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Глава Херсонской ОВА сообщил, что оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали или продавали продукцию.

"На данный момент известно о по меньшей мере восьми пострадавших. Предварительно, пять человек погибли, еще трое – ранены", – уточняет он.

Пострадавших доставили в медучреждение. Они – под наблюдением наших врачей, отмечает Прокудин.

Подробности удара РФ по центру Херсона

Как уточняет глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, госпитализированы пятеро раненых в результате обстрела рынка в Центральном районе Херсона. Среди них женщины 68, 65 и 33 лет и 65-летний мужчина.

"У всех взрывные травмы и обломочные ранения. В момент вражеской атаки они находились на улице. И к настоящему времени тела троих погибших доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы", - пишет он.

По данным Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, около 9 часов утра войска РФ ударили из артиллерии по центру Херсона.

"В результате артиллерийского обстрела, предварительно, погибли шесть жителей областного центра – четверо мужчин и две женщины", - отмечается в сообщении.

В свою очередь Херсонская областная прокуратура уточняет, что в результате удара РФ по Херсону уже известно о семи погибших.

По данным следствия, 1 октября 2024 года, около 9:00, войска РФ нанесли удары, вероятно, из ствольной артиллерии по центру Херсона. Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта.

"Известно, что в результате обстрела погибли семь гражданских — три женщины и четверо мужчин. Также ранены трое горожан, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Данные уточняются", - рассказали в областной прокуратуре.

Ситуация на Херсонщине - последние новости по теме

Напомним, ранее была объявлена эвакуация 50 населенных пунктов и части Херсона. Российский террор усиливается, захватчики применяют все имеющееся оружие и активизировали удары дронами. Поэтому власти на Херсонщине приняли важное решение.

Ранее в ОСУВ "Таврия" оценили угрозу наступления РФ на Херсон. В ОСУВ "Таврия" отметили, что Силы обороны продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Днепра на Херсонщине, несмотря на попытки наступления войск РФ.

Как сообщалось ранее, российским диверсионно-разведывательным группам не удается проникнуть на правобережную часть Херсонщины, включая Херсон. Украинские защитники уничтожают даже те штурмовые группы, которые пытаются высадиться.

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