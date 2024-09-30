'Уничтожают все': враг максимально бьет по Волчанску – полковник назвал цель РФ

Противник продолжает штурмовые действия в направлении позиций Сил обороны, подчеркнул Виталий Саранцев.

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Бойцы ВСУ отражают вражеские штурмы / Колаж: Главред, фото: 117 окрема бригада територіальної оборони, 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

После освобождения Волчанского агрегатного завода в Харьковской области, войска страны-агрессора РФ используют максимальный спектр вооружения для ударов по предприятию, заявил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

Как подчеркнул он в эфире национального телемарафона, ситуация на Харьковском направлении остается сложной.

Украинский офицер отметил, что противник продолжает штурмовые действия в направлении позиций Сил обороны, а самым горячим остается Волчанск.

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По словам собеседника, после освобождения и зачистки Волчанского агрегатного завода бойцами Главного управления разведки, предприятие стало целью номер один для противника.

Спикер ОТУ "Харьков" указал на то, что какой-то тактической целью это предприятие для россиян не является, однако его потеря была для них мощным имиджевым ударом.

"Враг пытается сейчас применять в той локации максимальный спектр своего вооружения. Он применяет и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, и сбрасывает КАБы. То есть действует по стандартной для себя практике - уничтожать то, что ему не досталось", - добавил Саранцев.

Волчанский агрегатный завод - что о нем известно Волчанский агрегатный завод — промышленное предприятие в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Завод являлся градообразующим предприятием города. По состоянию на начало 2013 года завод являлся одним из крупнейших действующих машиностроительных предприятий Харьковской области. В 2013 году завод освоил производство главных цилиндров выключения сцепления для грузовых автомашин МАЗ и КамАЗ и в январе 2014 года начал их поставки ОАО "КамАЗ" (Казань) и РУП "МТЗ". 4 декабря 2013 года завод получил право на экспорт продукции военного назначения. В марте 2014 года Волчанский агрегатный завод и ГП "Антонов" завершили совместную разработку электромагнитного тормоза ЭМТ-1 для самолёта Ан-178.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратаковали и выбили россиян с завода в Волчанске. В то же время российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло.

Напомним, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, как ВСУ отбили агрегатный завод в Волчанске. Силы обороны Украины использовали ситуацию с переброской российских резервов для защиты Курской области РФ и смогли вернуть под свой контроль Волчанский агрегатный завод в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, бойцы ГУР освободили Волчанский агрегатный завод. Украинские защитники зачистили все 30 зданий и взяли пленных.

/ Инфографика: Главред

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