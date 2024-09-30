'Уничтожают все': враг максимально бьет по Волчанску – полковник назвал цель РФ

После освобождения Волчанского агрегатного завода в Харьковской области, войска страны-агрессора РФ используют максимальный спектр вооружения для ударов по предприятию, заявил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев.
Как подчеркнул он в эфире национального телемарафона, ситуация на Харьковском направлении остается сложной.
Украинский офицер отметил, что противник продолжает штурмовые действия в направлении позиций Сил обороны, а самым горячим остается Волчанск.
По словам собеседника, после освобождения и зачистки Волчанского агрегатного завода бойцами Главного управления разведки, предприятие стало целью номер один для противника.
Спикер ОТУ "Харьков" указал на то, что какой-то тактической целью это предприятие для россиян не является, однако его потеря была для них мощным имиджевым ударом.
"Враг пытается сейчас применять в той локации максимальный спектр своего вооружения. Он применяет и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, и сбрасывает КАБы. То есть действует по стандартной для себя практике - уничтожать то, что ему не досталось", - добавил Саранцев.
Волчанский агрегатный завод - что о нем известно
Волчанский агрегатный завод — промышленное предприятие в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области.
Завод являлся градообразующим предприятием города.
По состоянию на начало 2013 года завод являлся одним из крупнейших действующих машиностроительных предприятий Харьковской области.
В 2013 году завод освоил производство главных цилиндров выключения сцепления для грузовых автомашин МАЗ и КамАЗ и в январе 2014 года начал их поставки ОАО "КамАЗ" (Казань) и РУП "МТЗ".
4 декабря 2013 года завод получил право на экспорт продукции военного назначения.
В марте 2014 года Волчанский агрегатный завод и ГП "Антонов" завершили совместную разработку электромагнитного тормоза ЭМТ-1 для самолёта Ан-178.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратаковали и выбили россиян с завода в Волчанске. В то же время российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло.
Напомним, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, как ВСУ отбили агрегатный завод в Волчанске. Силы обороны Украины использовали ситуацию с переброской российских резервов для защиты Курской области РФ и смогли вернуть под свой контроль Волчанский агрегатный завод в Харьковской области.
Как сообщалось ранее, бойцы ГУР освободили Волчанский агрегатный завод. Украинские защитники зачистили все 30 зданий и взяли пленных.
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