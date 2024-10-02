'Война в Украине будет длиться годами': у Зеленского указали на важный нюанс

РФ нужно заставить завершить войну военными, экономическими и дипломатическими шагами.

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Война в Украине может длиться годами / Коллаж: Главред, фото: 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, Сухопутные войска ВС Украины

Война в Украине может длиться долгими годами. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.

Он отметил, что РФ не хочет возвращать оккупированные территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Путин ведет классическую империалистическую войну, которая имеет целью уничтожение украинского народа.

"Если россияне останутся на этих территориях, то мы будем иметь продолжение войны на долгие годы. Все потому, что страна-агрессор может существовать только в состоянии войны. Основным оппонентом для нее всегда будет Украина", - сказал Подоляк. видео дня

Советник руководителя ОП отметил, что только один способ прекращения войны - заставить РФ понять, что она никогда не сможет победить. Для этого необходимы военное, экономическое и дипломатическое принуждение.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Завершение войны в Украине - прогнозы экспертов

Напомним, война в Украине вряд ли закончится в ближайшие годы, считает заместитель командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Магура Александр Гений Ширшин. По его словам, через полгода-год завершение войны невозможно.

Также международное агентство Fitch Ratings прогнозирует, что война между Россией и Украиной будет длительной и затяжной, вероятно, до 2025 года. Аналитики считают, что ни одна из сторон не сможет получить решающее преимущество, и война может завершиться "заморозкой" без значительных уступок со стороны сторон.

Как сообщал Главред, военнослужащий ВСУ Игорь Олейник отметил, что война между Россией и Украиной может затянуться, особенно если начнутся переговоры. Наилучший шанс на победу для Украины возникнет только в случае распада России, но этот сценарий маловероятен.

Что известно о плане победы Зеленского / Инфографика Главреда

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский должен представить во время визита в США Джо Байдену и другим мировым лидерам.

По данным The Times он прежде всего предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа. В то же время, как пишет CNN со ссылкой на комментарий президента Зеленского, в плане победы есть четыре базовых пункта и один дополнительный - на период после войны.

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