Украина под атакой 'Шахедов': по регионам распространяется воздушная тревога

Российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Во многих областях распространяется воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Враг запустил ударные беспилотники с юга и из Курской области. Большое количество дронов летело через Сумскую область западным курсом. Группы "Шахедов" также залетали через Херсонскую область и летели северо-западным курсом.
Воздушные силы предупреждали о работе ПВО в Черниговской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях.
В Сети сообщали о том, что в Полтавской и Николаевской областях прогремели взрывы.
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Ракетная атака РФ по Украине - последние новости
Напомним, что 30 сентября в Киеве прогремела серия взрывов. Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были обезврежены. Предварительно известно, что в городе обошлось без разрушений и пострадавших.
27 сентября РФ запустила ракеты Кинжал по Украине. В Воздушных силах сообщили, что враг осуществил запуск четырех ракет "Кинжал". Сверхзвуковые ракеты "Кинжал" летели в сторону города Староконстантинова в Хмельницкой области.
В Кривом Роге враг ударил по админзданиям 27 сентября. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о ракетной атаке на город. Позже стало известно, что российские оккупанты попали по админзданиям города.
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