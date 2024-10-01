Украина под атакой 'Шахедов': по регионам распространяется воздушная тревога

Российские оккупанты осуществили запуск ударных дронов с юга и из Курской области.

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Россияне атаковали Украину Шахедами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Во многих областях распространяется воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Враг запустил ударные беспилотники с юга и из Курской области. Большое количество дронов летело через Сумскую область западным курсом. Группы "Шахедов" также залетали через Херсонскую область и летели северо-западным курсом.

Россияне атаковали Украину Шахедами / фото: скриншот

Воздушные силы предупреждали о работе ПВО в Черниговской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях.

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Россияне атаковали Украину шахедами / фото: скриншот

В Сети сообщали о том, что в Полтавской и Николаевской областях прогремели взрывы.

Что такое дрон Shahed / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Ракетная атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, что 30 сентября в Киеве прогремела серия взрывов. Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были обезврежены. Предварительно известно, что в городе обошлось без разрушений и пострадавших.

27 сентября РФ запустила ракеты Кинжал по Украине. В Воздушных силах сообщили, что враг осуществил запуск четырех ракет "Кинжал". Сверхзвуковые ракеты "Кинжал" летели в сторону города Староконстантинова в Хмельницкой области.

В Кривом Роге враг ударил по админзданиям 27 сентября. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о ракетной атаке на город. Позже стало известно, что российские оккупанты попали по админзданиям города.

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