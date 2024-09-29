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"Происходили страшные вещи": в ГУР раскрыли новые детали операции в Волчанске

Юрий Берендий
29 сентября 2024, 16:04
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В ГУР отметили, что российское командование обрекло собственных военнослужащих на смерть, заставляя оборонять завод в Волчанске.
'Происходили страшные вещи': в ГУР раскрыли новые детали операции в Волчанске
Российское командование обрекло своих солдат на смерть / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В ходе операции Главного управления разведки Украины на Волчанском агрегатном заводе командование российских оккупантов понимало бесперспективность удержания позиций, но все же приказывало своим солдатам сопротивляться. Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Черняк в эфире телемарафона.

По его словам, подготовка миссии длилась несколько недель, и успешное освобождение объекта имеет большое значение для дальнейших действий украинских сил.

"Это было нужно для того, чтобы максимально упростить логистику, обеспечение наших сил, которые находятся в этом регионе. В дальнейшем это даст возможность Силам обороны Украины вести контрнаступательные действия и выгонять врага с украинской земли", - сказал представитель ГУР МОУ.

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Он отметил, что российские войска понесли значительные потери, ведь их командование обрекло подчиненных на бессмысленную гибель.

"На самом деле там происходили страшные, дикие, странные вещи со стороны российских командиров к своим подчиненным. Речь идет об умышленных убийствах, речь идет о терроре. Это очередной пример, когда российский солдат не имеет никаких прав и его вообще не считают за человека", - отметил Андрей Черняк.

Волчанск Инфографика
Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред

Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Освобождение завода в Волчанске - что известно о боях в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Харьковщине бойцам Главного управления разведки удалось освободить Волчанский агрегатный завод. 24 сентября ГУР доложило об успешном проведении операции, в ходе которой были зачищены все 30 зданий и передан завод под контроль ВСУ.

По словам командира "Русского добровольческого корпуса" Дениса Никитина, операция тщательно готовилась, что позволило сорвать планы противника по использованию завода в качестве плацдарма для наступления. Участие в миссии также принимали подразделения "Русского добровольческого корпуса".

Однако российские оккупанты не оставляют попыток захватить Волчанск и даже строят подземные тоннели для скрытого перемещения, отметили в ОТГ "Харьков".

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