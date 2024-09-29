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"Украина никогда не победит Россию": кандидат в канцлеры ФРГ выдал странное заявление

Яна Ставская
29 сентября 2024, 15:36
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По мнению Мерца, поддержка Германией Украины не предполагает военного разгрома России.
фридрих мерц
Мерц был известен своей антикремлевской позицией / Коллаж Главреда. Фото: BILD

Возможный преемник Олафа Шольца, лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии Фридрих Мерц заявил, что цель поддержки ФРГ Украины - не ее военная победа.

В интервью BILD Мерц не стал отрицать помощь Киеву, однако цель такой поддержки, по его мнению, отличается от общепринятого представления.

"Я придерживался мнения, и канцлер выразил это в своем правительственном заявлении через три дня после вторжения, что мы сейчас помогаем Украине... Чтобы выиграть эту войну - он такого не говорил - но и не проиграть ее", - сказал Мерц.

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Далее Мерц утверждал, что Украина, мол, никогда не победит Россию, а страну-агрессора надо просто убедить, что продолжение войны является "безнадежным". Однако даже до этого еще далеко, убежден Мерц.

"Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает: она должна восстановить свой суверенитет. И Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны с применением военной силы безнадежным. И мы довольно далеко до этого", - ответил политик.

Кто такой Фридрих Мерц?

Фридрих Мерц - немецкий политик, председатель партии Христианско-демократический союз.

Критиковал строительство "Северного потока-2": "Чем больше конфликт обостряется, тем больше вопрос приобретает внимание: действительно ли правильно, что мы строим этот трубопровод? Путину нужно знать, что мы будем по крайней мере думать над этой темой, если он продолжит это делать".

3 мая 2022 года посетил Киев и разрушенные во время российского вторжения населенные пункты Киевской области, в частности, Ирпень.

Война в Украине - поддержка Германии

Германия поддерживает Украину боеприпасами и техникой с первых месяцев полномасштабного вторжения, впоследствии расширив помощь на передачу танков и установок ПВО.

Однако недавно в СМИ распространились слухи о якобы "заморозке" Берлином новых пакетов военной помощи ВСУ. Причиной этого являются меры жесткой экономии со стороны немецкой канцелярии и министерства финансов.

В то же время Шольц все еще сопротивляется передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

Тем не менее, как отмечает в своем блоге на Главреде эксперт Юрий Богданов, немцы являются вторым по величине национальным донором помощи Украине после США, и они являются центральными игроками как в ЕС, так и в НАТО.

Канцлер Олаф Шольц сильно отстает в национальных опросах и, похоже, потерпит поражение на федеральных выборах в следующем сентябре. Согласно свежим опросам, около 70% респондентов не удовлетворены его работой.

Наиболее ярые сторонники Украины обеспокоены тем, что Шольц может попытаться возродить свою политическую судьбу, запустив предвыборную мирную инициативу с Россией. На прошлой неделе по Берлину распространялись слухи, что контактная группа, состоящая из членов его партии, находилась в Москве для тайных переговоров.
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