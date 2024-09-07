Опасность для Украины: в Германии растет рейтинг пророссийских партий - Bild

Лишь 19 процентов опрошенных граждан поддерживают "Альтернативу для Германии".

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Рейтинг Шольца постепенно падает / Коллаж: Главред, фото: flickr, Владимир Зеленский

На фоне увеличения внимания к партиям, дружественным России, рейтинги правящей коалиции в Германии продолжают падать.

Опрос социологического института INSA для Bild показал неутешительные результаты. В нем говорится о том, что, если бы в 2024 году состоялись выборы в Бундестаг, партии из коалиции ("Зеленые", СДПГ и СвДПГ) получили бы лишь 29 процентов голосов. Это является минимумом с осени 2021 года, когда они и пришли к власти.

Четыре года назад они получили суммарно 52% голосов, сейчас же одна из партий коалиции (либеральная "СвДП") имеет рейтинг в четыре процента. Как сообщает Bild, партия из-за этого может не попасть в Бундестаг, где для "прохода" необходимо 5%.

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Пока что ХДС/ХСС (31%) остается главной оппозиционной партией.

Однако, что играет явно не на руку Украине, обвиненная в пророссийской позиции партия "Союз Сары Вагенкнехт" также продолжает набирать популярность - согласно опросу, она бы получила 10% голосов избирателей.

Лишь 19 процентов опрошенных граждан поддерживают "Альтернативу для Германии".

Для канцлера Олафа Шольца перспективы также не радужные - среди всех респондентов большинство - 70% - недовольны его работой. Кроме этого, 74 процента граждан видят проблемы в работе его правительства.

"Рамштайн-24" в Германии - что известно Контактная группа по вопросам оборонной поддержки Украины соберется 6 сентября на авиабазе ВВС США в городе Рамштайн-Мизенбах (Германия). Это будет первая встреча почти за 3 месяца и уже двадцать четвертая по счету. Последний раз союзники проводили переговоры в формате "Рамштайн" 13 июня 2024 года в Брюсселе. Заседание традиционно возглавят глава Пентагона Ллойд Остин и руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Квинтон Браун. Среди других участников Контактной группы - представители оборонных ведомств из более чем 50 стран, которые оказывают военную помощь Украине в борьбе с широкомасштабной агрессией РФ. Одной из главных тем "Рамштайна-24" будет укрепление ПВО. Анонсируя заседание, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры постараются удовлетворить насущные потребности Украины на поле боя, включая возможности противовоздушной обороны для отражения российских беспилотников и ракетных атак.

Германия и Украина - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 6 сентября на авиабазу Рамштайн для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, будет вестись "работа с партнерами по прочности Украины".

В Германии, на авиабазе НАТО Рамштайн, в пятницу, 6 сентября, состоялось 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Танки Leopard, мощные гаубицы и боеголовки для ВСУ - о первых результатах "Рамштайна" рассказал Главред.

Недавно Шольц объявил закупку 17 систем ПВО для Украины. В Германии планируется закупка еще шести систем IRIS-T для Бундесвера, что почти вдвое меньше, чем для Киева.

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