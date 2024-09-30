Может начаться 'Большая война': Израиль нанес более тысячи ударов по Ливану - Шарп

Израиль может начать "большую войну" против "Хезболлы" на территории Ливана, считает военный обозреватель.

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Израиль нанес более тысячи ударов по Ливану, в стране паника / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

С 23 сентября Израиль начал военную операцию против "Хезболлы" в Ливане. В последние недели израильское правительство сместило свое внимание с сектора Газы на северный фронт. О том, чего ожидать от обострения ситуации на Ближнем Востоке рассказал в интервью Главреду израильский военный обозреватель Давид Шарп.

По словам Шарпа, на северном фронте до сих пор шла ограниченная война низкой интенсивности, которую начала "Хезболла". Обе стороны пытались сохранять конфликт в определенных рамках. "Хезболла" считала, что Израиль боится эскалации, и чувствовала себя уверенно, считая, что контролирует ход боевых действий.

"До недавних событий потери Хезболлы в боевом составе были в 20 раз больше, чем у Израиля. Однако стратегически она во многом выигрывала, потому что Израиль играл с ней на равных, но по своим правилам. Впоследствии израильское правительство решило вернуть в свои дома ранее эвакуированных жителей северных поселений, численность которых официально - 60 тысяч, а неофициально еще несколько десятков тысяч. Это предполагает, в частности, возможное дипломатическое урегулирование - реальное или фиктивное", - сказал он. видео дня

Обозреватель выразил надежду, что ни одна из сторон не пойдет на фиктивное урегулирование конфликта, хотя этого очень хотят Соединенные Штаты. Он отметил, что реальное решение проблемы сложно представить без нанесения мощного военного удара противнику.

"Если нет желания идти на фиктивное урегулирование, то, вероятно, без такого удара по Хезболле не обойтись. Поэтому Израиль резко и начал менять правила игры и взял на себя инициативу: была проведена загадочная пейджерно-электронно-девайсная операция, которая стала настоящим шоком для Хезболлы и тяжелым ударом. Более 3 000 боевиков, что составляет 7-8% от ее личного состава первой линии, включая командиров, вышли из строя", - приводит цифры аналитик.

Шарп подчеркивает, что операция стала показательной, вызвав серьезную панику в Ливане и потерю доверия к руководству "Хезболлы". Хотя многие боевики смогут вернуться в строй, нарушение связи в организации является важным результатом.

"Далее Израиль ликвидировал начальника Генштаба организации - главного человека в военной иерархии Хезболлы вместе с бригадой специального назначения Радуан. Ситуация стала развиваться. Наносятся очень серьезные удары. На днях с воздуха было поражено 1,5 тысячи целей, а в целом израильская армия нанесла еще больше ударов. Бьют точечно - туда, куда разведка указала на цели", - сказал он.

Шарп также отмечает, что Израиль активно уничтожает дома, где хранится оружие или установлены пусковые установки. По его словам, в некоторых случаях ракеты дальностью 100-120 километров размещают прямо в жилых домах, стенки и крыши которых снимаются для запуска, тогда как люди в соседних комнатах соглашаются на это за плату.

"Сейчас Израиль ушел очень далеко и показывает, что больше никаких опасений войны у него больше нет. Возможно, Израиль пойдет на большую войну, но может и отказаться от такого сценария. В любом случае это сигнал Хезболле: делайте, что хотите, а мы делаем, что считаем нужным - в зависимости от ваших шагов многое решится. Или вы отступите, или все будет гораздо серьезнее", - предполагает он.

Обозреватель отмечает, что Израиль наносит тысячи ударов, а многочисленные жители Ливана эвакуируются после получения сообщений от израильской армии о возможном ударе по их дому или соседнему, где хранятся боеприпасы. Ливанцы также осознают, что происходит.

"Также в рамках операции Израиль ликвидировал командующего всей ракетной составляющей Хезболлы - одного из высших чинов организации. Его ликвидировали прямо в Бейруте", - указывает он.

Шарп делает вывод, что Израиль прибег к решительным действиям, что свидетельствует о постепенной эскалации конфликта. Израильское правительство понимало, что риск большой войны резко возрос, и нужно было решать: начать большую войну сейчас, чуть позже или не начинать ее вообще.

"Теперь происходят очень важные события, и все ключевое еще впереди", - резюмировал он.

Сравнение потенциала Ирана и Израиля / Инфографика: Главред

Кто такой Давид Шарп Давид Шарп - израильский военный обозреватель. Окончил школу в Киеве, после чего переехал в Израиль. Учился в Израиле, служил в армии. Работал в издательском доме "Новости недели" военным корреспондентом и военным обозревателем. Автор YouTube-канала Давид Шарп. Тематика канала: военные конфликты, Ближний Восток, международные отношения, военное дело, оружие и военная история. У канала более 2,8 млн просмотров, указано в описании.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, ливанская группировка "Хезболла" официально подтвердила гибель своего лидера Хасана Насраллы в результате израильского удара по Бейруту, который произошел 27 сентября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что в случае нападения Ирана на Израиль, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответит и сможет поразить любую цель.

По данным Financial Times, США предостерегли Израиль от проведения полномасштабной военной операции против "Хезболлы".

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