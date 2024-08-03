Украина эвакуировала 30 женщин и детей из Ливана: что известно об операции

Украина одна из первых в мире провела операцию по эвакуации своих граждан из опасных районов Ливана.

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Украина эвакуировала из Ливана своих граждан / Коллаж: Главред, фото: ГУР МО

3 августа Главное управление разведки МО, Служба внешней разведки и Министерство иностранных дел Украины организовали эвакуацию 30 украинских граждан из Ливана. Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наше государство проводит сейчас эвакуацию на Ближнем Востоке из опасных районов Ливана. ГУР, СВР и МИД Украины организовали вывоз 30 наших граждан - это женщины с детьми, которые сейчас, в настоящее время, уже в безопасности. И мы продолжим эту работу. Всегда, когда где-то в мире есть потребность помочь нашим людям и вернуть их домой, мы это делаем и сделаем", - говорится в сообщении президента.

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Впоследствии в ГУР поделились деталями операции. Среди эвакуированных 21 женщина и 9 детей. Сейчас они прибыли в польский Жешув, где находятся в безопасности и получают всю необходимую помощь. Им обеспечивают сопровождение в Украину.

Отмечается, что Украина стала одной из первых стран мира, которой удалось успешно эвакуировать своих граждан. На этом сотрудники ГУР МО и МИД Украины не останавливаются, они продолжают работать над оказанием помощи гражданам Украины, которые находятся в Ливане.

"Продолжается работа по возможности дальнейшей эвакуации других украинцев, которые изъявляют желание покинуть ливанскую территорию", - говорится в заметке ГУР.

Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Эвакуация украинцев - последние новости

В начале апреля 2024 года власти Харьковщины договорились о принудительной эвакуации в прифронтовых населенных пунктах. Принудительная эвакуация касалась только семей с детьми и прошла в 47 населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов - недалеко от украинско-российской границы.

Уже в мае российские оккупанты начали интенсивнее "стирать" украинские населенные пункты на Харьковщине. В Волчанске, в который тогда уже зашли россияне, провели эвакуацию.

Накануне, из-за постоянных обстрелов и повышенной опасности для населения, в Сумской области решили провести принудительную эвакуацию детей и их родителей или опекунов в трех громадах области.

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