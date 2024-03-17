Россияне 'стирают' целые населенные пункты: на Сумщине началась массовая эвакуация

На Сумщине начали эвакуацию. Вывоз детей из пограничной зоны - обязательный.

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На Сумщине началась массовая эвакуация / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, фото местных жителей

Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты в Сумской области. Враг забрасывает украинскую территорию КАБами, артснарядами, баллистикой, минами и ракетами. В Оперативном командовании "Север" отметили, что только за сутки на территории Черниговской и Сумской областей прогремело почти 500 взрывов. Больше всего обстрелов было на Сумщине.

В эфире телемарафона председатель Сумской ОВА Владимир Артюх заявил о том, что за сутки в Сумской области раздается около 40 воздушных тревог. Враг атакует не только приграничные села, но и крупные города.

16 марта российские оккупанты нанесли удар по поселку Великая Писаревка. Управляемыми авиабомбами они уничтожили всю центральную улицу. Обстрелы на границе не утихают ни дня.

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Из-за жестоких обстрелов 17 марта без света находятся 9 населенных пунктов. Один населенный пункт в Ахтырском районе отключили от газоснабжения.

Эвакуация на Сумщине

В Сумской области решили провести принудительную эвакуацию детей и их родителей или опекунов в трех общинах области. Об этом в эфире телемарафона заявил Владимир Артюх.

"Относительно Великописаревской громады. Этот вопрос рассматривался на заседании Совета обороны области, и еще две громады в Шосткинском районе, где также есть угроза для детей... Нам уже предложили коллеги из других областей, где можно расположить детей с семьями. Этот процесс идет", - сказал он.

Спасатели помогают эвакуировать жителей приграничья на Сумщине. Так только 17 марта из Великой Писаревки вывезли 256 человек, среди которых 26 - дети.

"После проведения оповещения, спасатели помогли гражданам вместе с личными вещами разместиться в эвакуационном транспорте. Также сотрудники ГСЧС встретили людей, прибывших из приграничья в более безопасное место", - говорится в сообщении.

Взрывы в Сумах

В ночь на 6 марта в Сумах прогремели масштабные взрывы. Россияне ударили по городу 3 "шахедами". В результате этого в домах выбиты окна, начался пожар. К счастью, погибших нет. Также известно о том, что были повреждены здания больниц.

Уже на следующий день РФ ударила по городу ракетой. Российские оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Взрывной волной были выбиты окна и двери в больнице, центре крови и Центре экстренной медицинской помощи.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в результате ракетного удара в Сумах есть погибшие и раненые.

В ночь на 13 марта российский "Шахед" ударил в многоквартирный дом в Сумах. Там до сих пор продолжают разбирать завалы. Полностью уничтожены были 15 квартир, еще 15 - повреждены. В результате удара погибли 3 человека, тело еще одной девушки, которая жила на 5-м этаже, не нашли.

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Что такое дрон Shahed / Инфографика: Главред

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