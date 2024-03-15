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РФ усилила обстрел Сумщины: эксперт сказал прямо, что запланировал враг

Ангелина Подвысоцкая
15 марта 2024, 19:01
Российские оккупанты активизировались на Сумском направлении после того, как их наступление на востоке остановилось.
удар по Сумам, российские оккупанты
Российские оккупанты бьют по Сумской области, чтобы отвлечь внимание / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Минобороны РФ

Российские оккупанты постоянно обстреливали минометами и артиллерией приграничные населенные пункты Сумской области. Однако в последнее время враг лупит по региону КАБами и атакует "шахедами" даже сам областной центр. Это может свидетельствовать о том, что у россиян на фронте не все хорошо. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Он отмечает, что по Сумской области было гораздо меньше ударов в то время, когда оккупанты развивали свое наступление на востоке.

"Как только мы начали давать отпор и стабилизировать фронт, тогда россияне начали перебрасывать свои силы на север, осуществлять диверсии в приграничных районах, проводить дистанционное минирование и обстрелы Сум", - говорит Кузан.

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Эксперт добавил, что россияне пытаются отвлечь внимание украинских силам такими ударами по Сумской области. Враг хочет напугать жителей приграничных территорий, чтобы разбалансировать государство и области, где продолжается строительство фортификационных сооружений.

"Они понимают, что темпов продвижения недостаточно для выполнения главной задачи этого этапа – выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому они пытаются нанести как можно больше ударов по Сумщине, чтобы оттянуть наши силы и изменить ситуацию на фронте. Но эта стратегия будет провальной ... В то же время, россияне не имеют достаточной группировки, чтобы угрожать Сумщине вторжением, и в ближайшее время его не предвидится – россияне не могут накопить силы, ведь все они задействованы на линии фронта", - объяснил Кузан.

Кто такой Сергей Кузан

Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.

Удары по Сумам

В ночь на 6 марта в Сумах прогремели масштабные взрывы. Россияне ударили по городу 3 "шахедами". В результате этого в домах выбиты окна, начался пожар. К счастью, погибших нет. Также известно о том, что были повреждены здания больниц.

Уже на следующий день РФ ударила по городу ракетой. Российские оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Взрывной волной были выбиты окна и двери в больнице, центре крови и Центре экстренной медицинской помощи.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в результате ракетного удара в Сумах есть погибшие и раненые.

В ночь на 13 марта российский "Шахед" ударил в многоквартирный дом в Сумах. Там до сих пор продолжают разбирать завалы. Полностью уничтожены были 15 квартир, еще 15 - повреждены. В результате удара погибли 3 человека, тело еще одной девушки ищут.

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война в Украине Сумская область вторжение России новости Сумской области Сергей Кузан
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