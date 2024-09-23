Угроза новой войны на Ближнем Востоке: в США обратились к Израилю с призывом

Соединенные Штаты предостерегли Израиль от начала общевойсковой операции против ливанской группировки "Хезбола". Об этом сообщает Financial Times, передает Укринформ.
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби призвал Израиль избегать войны и эскалации, отметив, что есть "лучшие способы" вернуть эвакуированных граждан на север без открытия второго фронта.
"Мы не верим, и мы говорим об этом прямо нашим израильским коллегам ... мы не верим, что эскалация этого вооруженного конфликта в их интересах", - сказал Кирби.видео дня
Президент США Джо Байден заверил, что его администрация сделает все возможное, чтобы предотвратить более широкий конфликт.
Министр обороны США Ллойд Остин во время разговора с израильским коллегой подчеркнул важность дипломатического решения и выразил обеспокоенность относительно безопасности американцев в регионе.
Несмотря на это, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военное давление на "Хезболлу" не уменьшится.
"За последние несколько дней мы нанесли "Хезболле" удары, которых она не ожидала. Если "Хезболла" не получила сообщение, я обещаю вам, что она его получит", - заявил израильский премьер-министр в воскресенье.
Что известно о Financial Times?
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Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 августа Главное управление разведки, Служба внешней разведки и МИД Украины эвакуировали 30 украинцев из Ливана, отметил президент Владимир Зеленский.
31 июля в Тегеране был убит один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания, и Иран обвинил в этом Израиль. Впоследствии израильские спецслужбы подтвердили ликвидацию Хании.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также проинформировал союзников по G7, что Иран и "Хезболла" могут атаковать Израиль в течение следующих 24-48 часов.
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