Угроза новой войны на Ближнем Востоке: в США обратились к Израилю с призывом

В США считают, что Израиль может обеспечить безопасность своих граждан на севере страны без открытия второго фронта.

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Ситуация на Ближнем Востоке - США предостерегают Израиль от войны / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Соединенные Штаты предостерегли Израиль от начала общевойсковой операции против ливанской группировки "Хезбола". Об этом сообщает Financial Times, передает Укринформ.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби призвал Израиль избегать войны и эскалации, отметив, что есть "лучшие способы" вернуть эвакуированных граждан на север без открытия второго фронта.

"Мы не верим, и мы говорим об этом прямо нашим израильским коллегам ... мы не верим, что эскалация этого вооруженного конфликта в их интересах", - сказал Кирби. видео дня

Президент США Джо Байден заверил, что его администрация сделает все возможное, чтобы предотвратить более широкий конфликт.

Министр обороны США Ллойд Остин во время разговора с израильским коллегой подчеркнул важность дипломатического решения и выразил обеспокоенность относительно безопасности американцев в регионе.

Несмотря на это, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военное давление на "Хезболлу" не уменьшится.

"За последние несколько дней мы нанесли "Хезболле" удары, которых она не ожидала. Если "Хезболла" не получила сообщение, я обещаю вам, что она его получит", - заявил израильский премьер-министр в воскресенье.

Сравнение сил НАТО и "Оси зла" / Инфографика: Главред

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 августа Главное управление разведки, Служба внешней разведки и МИД Украины эвакуировали 30 украинцев из Ливана, отметил президент Владимир Зеленский.

31 июля в Тегеране был убит один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания, и Иран обвинил в этом Израиль. Впоследствии израильские спецслужбы подтвердили ликвидацию Хании.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также проинформировал союзников по G7, что Иран и "Хезболла" могут атаковать Израиль в течение следующих 24-48 часов.

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