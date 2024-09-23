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Зеленский в США. Чем закончится визит президента и ждать ли "прорыва" в политике Байдена

Яна Ставская
23 сентября 2024, 16:06
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От поездки Зеленского в США у экспертов — завышенные ожидания.
Зеленский в США. Чем закончится визит президента и ждать ли
Что Украине принесет поездка Зеленского в США? / Коллаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент Владимир Зеленский, начиная с воскресенья, 22 сентября, совершает многодневный визит в США. Глава государства уже успел встретиться с американскими оружейниками и сенатором от Пенсильвании.

Кроме того, еще на прошлой неделе Зеленский анонсировал встречу с Байденом — американскому коллеге он презентует свой "план победы".

Все это происходит на фоне возобновившихся разговоров о "близком" снятии запрета США на нанесение дальнобойных ударов западным оружием по территории России. Даже несмотря на то, что Белый дом во всех официальных заявлениях подчеркивает, что его политика по этому поводу не изменилась.

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Эксперты же надеятся, что Байден все-таки пересечет те самые "красные линии" Кремля перед своим уходом из поста президента.

Главред собрал все главное о поездке Зеленского в США и ожиданиях Киева.

Распорядок Зеленского в США

Зеленский в США. Чем закончится визит президента и ждать ли
Зеленский уже в США / Фото: ОП

Свой визит в США Зеленский начал с визита армейского снарядного завода в штате Пенсильвания. Мощности завода полностью "заточены" под нужды украинской армии — здесь производят снаряды 155 мм калибра.

Зеленский также встретился с губернатором от Пенсильвании Меттом Картрайтом. Он является членом группы дружбы с Украиной в Конгрессе США и поддерживал Украину еще до начала полномасштабного вторжения России.

Сообщается также, что в понедельник, 23 сентября, Зеленский выступит на Саммите будущего в штаб-квартире ООН.

Во вторник, 24 сентября, он примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу. В среду ожидается его выступление на всеобщих дебатах в Генассамблее ООН.

Зеленский в США. Чем закончится визит президента и ждать ли
Зеленский посетил завод по производству снарядов 155 мм / Фото: ОП

Встреча с Байденом, Трампом и Харрис

После выступлений в ООН Зеленский планирует посетить Байдена в Белом доме. По словам президента, он передаст американскому коллеге свой "план победы".

К слову, презентация такого плана победы — то есть видения Киевом завершения войны с Россией — была главным условием для пересмотра Соединенными Штатами запрета на дальнобойные удары по России.

Формула мира инфографика
Формула мира Зеленского / Инфографика: Главред

Сам план хотели презентовать перед Вторым саммитом мира. Цель документа — заставить Россию вывести войска из Украины. Хотя, по слухам некоторых СМИ, в плане также якобы содержится заморозка боевых действий, что в ОП, подчеркнем, уже опровергли, назвав "фейком".

Вместе с тем, по информации газеты Le Monde, Зеленский ждет от Байдена приглашения Украины в НАТО. Но шансы, пишет пресса, "слишком малы".

В тот же день Зеленский проведет в Белом доме встречу с ныне вице-президентом Байдена и кандидатом в президенты США Камалой Харрис.

Зеленский, Трамп
Зеленский презентует Трампу "план победы" / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил накануне, что и он, вероятно, встретится с Зеленским.

"Вероятно, да", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о возможности встречи.

Всем политикам Зеленский может презентовать собственный "план победы".

Вопрос о снятии запрета на дальнобойные удары

Последние несколько недель на Западе продолжаются ожесточенные споры по поводу разрешения Украине наносить дальнобойные удары переданным оружием по территории России.

А поскольку у Украины из дальнобойного только ракеты американского, британского и французского производства, то "зеленый свет" ждут именно от этих трех стран.

Известно, что уже 13 сентября (как раз после поездки госсекретаря Блинкена в Киев) Байден встретился с британским премьером Киром Стармером — прежде всего, обсуждали применение ВСУ британских крылатых ракет. Но к какому-то консенсусу, похоже, дело просто не дошло.

К примеру, Байден в воскресенье в Вашингтоне, отвечая на вопросы репортера, решил ли он позволить Украине использовать дальнобойное оружие (по целям на территории России), сказал – нет.

Фронт лето
Украинской армии необходимо разрешение наносить по РФ глубокие удары / 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Так "тронется ли лед"?

Большие надежды эксперты возлагают на завершение президентского срока Байдена, когда американский президент якобы отойдет от прежней стратегии США по постепенному ослаблению России, не беспокоясь о рейтингах, и наконец-то закроет глаза на "красные линии" Путина.

Подтолкнуть к ключевому решению Америку может и передача России иранской баллистики. С этим согласен, в том числе генерал Николай Маломуж.

В интервью Главреду он высказал мнение, что если Украине и разрешат бить по России — то только по определенных военных целях.

"Целями будут аэродромы, самолеты и корабли, пусковые установки – все то, с чего осуществляется запуск Искандеров, Х-101 и тому подобное. Пусковые установки и самолеты, которые будут запускать иранские ракеты, так же станут законными целями. Также места дислокации или хранения этих ракет будут законными целями для ударов и нашим, и западным оружием", — рассказал он.

Хотя военный эксперт Олег Жданов вообще сомневается, что политика Байдена насчет этого изменится в ближайшее время. Но он все равно склоняется, что побудить Белый дом дать "зеленый свет" может окончание президентского срока нынешнего главы.

Зеленский в США. Чем закончится визит президента и ждать ли
Окончательного решения насчет снятия запрета на удары вглубь РФ нет / Коллаж: Главред, фото: ОП, defense.gov

"Тут может быть два варианта: либо это решение не изменится вообще до смены администрации Байдена, то есть ещё как минимум полгода будет сохраняться запрет; либо оно может измениться с началом предвыборной кампании в конце сентября-начале октября или ближе к дате выборов, потому что, возможно, Демократическая партия США захочет использовать факт преимущества американского оружия над российским. Однако я думаю, что вероятность второго варианта минимальна", — высказался Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Несмотря на то, что много вопросов, которые Зеленский и его команда хотели бы решить в течение этой поездки в США, остаются в подвешенном состоянии, Россия уже морально готовится к нежелательным для себя последствиям, о чем свидетельствует нервная реакция в виде истерических заявлений того же спикера Госдумы Володина, угрожавшего Западу "Сарматами", или новых угроз со стороны Путина.

Само разрешение США на удары своим дальнобойным оружием по России может стать серьезным стратегическим фактором ведения войны. А это активизирует в окружении Путина разговоры о завершении войны, высказался кандидат политических наук Игорь Рейтерович.

"Путин понимает, что очень много российских военных предприятий и заводов находятся в зоне поражения. Соответственно, на это надо будет реагировать, а реагировать нечем, ведь они не могут прикрыть эту территорию системами ПВО, которых в таком количестве в России нет физически", — отметил Рейтерович.

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