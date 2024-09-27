'Послание для тиранов из Тегерана': Израиль жестко пригрозил Ирану в зале ООН

Если Иран нанесет удар по Израилю, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответит ответным ударом и сможет достичь любой цели. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на Генассамблее ООН.
Он подчеркнул, что после вторжения ХАМАС, Израиль ведет боевые действия на шести фронтах, начатых Ираном, включая атаки со стороны "Хезболы" в Ливане, йеменских Хуситов, иранских шиитских формирований в Сирии и Ираке, а также палестинских боевиков на Западном берегу реки Иордан и самого Ирана.
"У меня есть послание для тиранов из Тегерана. Если вы ударите по нам, мы ударим по вам. В Иране нет места, до которого бы не дотянулась длинная рука Израиля. И это касается всего Ближнего Востока", - добавил глава израильского правительства.видео дня
Нетаньяху отметил, что израильские военные демонстрируют невероятное мужество и самоотверженность в борьбе с террористами.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, США призвали Израиль не начинать масштабную военную операцию против ливанской группировки "Хезбола". Как сообщает Financial Times, спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби предостерег Израиль от расширения боевых действий и порекомендовал использовать другие пути для возвращения эвакуированных граждан, чтобы избежать открытия нового фронта.
Ранее, 31 июля, в Тегеране был убит один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания, в чем Иран обвинил Израиль, а израильские спецслужбы позже подтвердили его ликвидацию.
Кроме того, Израиль вместе с США и Великобританией нанесли совместные удары по йеменскому порту Аль-Худейда, контролируемому хуситами, после атаки беспилотника на израильскую территорию, о чем сообщает The Times of Israel.
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