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Атака Ирана на Израиль: как конфликт повлияет на ситуацию в Украине

Яна Ставская
15 апреля 2024, 17:41обновлено 15 апреля, 19:22
Вялая реакция Запада на атаку Ирана поощряет "Ось зла" к новым агрессивным выпадам, в том числе к полномасштабным боевым действиям в отношении соседов.
ЦАХАЛ, флаги Израиля и Ирана
Иран выпустил по Израилю ракеты и дроны / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/IDF, pixabay.com

В ночь на 14 апреля Иран атаковал воздушное пространство Израиля, выпустив, по подсчетам ЦАХАЛ, до 300 целей, в том числе "Шахедов". Отбивать атаку помогали США, Британия и другие европейские страны, патрулирующие Ближневосточный регион. На фоне взаимодействия натовских стран в СМИ справедливо задались вопросом: что помешало Западу так помочь Украине, постоянно отбивающей сотни ракет России. Или хотя бы передать дополнительные установки ПВО.

Главред собрал самое важное по конфликту Ирана и Израиля. Рассказываем, что происходит на Ближнем Востоке, стоит ли ожидать расширения боевых действий, почему России выгоден данный "фронт", но и главное - как последние события скажутся на войне в Украине.

Те же методы, что и в России

Во время атаки Израиля Иран использовал те же методы воздушного террора, что и Россия, подчеркивали как эксперты, так и президент Владимир Зеленский.

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Утверждается, что удар Ирана был комбинированный - наносился ракетами и дронами "Шахед", которые Россия активно применяет для поражения критической инфраструктуры Украины и убийства мирного населения.

В связи с чем Зеленский отметил, что Иран по примеру России угрожает безопасности всего мира.

Большинство целей "отработали" американские силы. Кроме того, авиацией воспользовалась британская армия. На этом фоне у британского журналиста Ника Феррари появился весьма логичный вопрос к главе МИД Дэвиду Кэмерону: почему Британия сбивает "Шахеды", летящие на Израиль, а Украине такую помощь не предлагает.

И ответ министра был прямым: Британия просто боится конфронтации с российскими войсками - во избежание "эскалации ситуации" в Европе.

"Если вы хотите избежать эскалации - то есть более широкой европейской войны - я думаю, что в таком случае стоит избегать прямого столкновения войск НАТО с российскими войсками. Это может привести к эскалации ситуации", - сказал Кэмерон.

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Основные характеристики Шахедов / Инфографика: Главред

Запад помог отбить атаку, но просит Израиль "не реагировать"

Хотя аналитики уже окрестили отражение США и другими западными странами атаки на Израиль "испанским стыдом", эта операция была успешной.

Согласно сообщениям СМИ, Иерусалим рассматривает разные варианты реагирования на агрессию Ирана. В то же время, например, Соединенные Штаты и Британия попросили власти Израиля никак не отвечать на действия Тегерана.

Отсутствие какой-либо реакции коалиции демократий на агрессию диктатур лишний раз побуждает Иран и его союзников, в том числе Россию, все время повышать ставки, донимая соседние страны разрушительными ударами и вторжениями. Поэтому вопрос, когда ждать следующей такой атаки и ждать ли начала новой полноценной войны на Ближнем Востоке, уже висит в воздухе.

Впрочем, будет ли расширение конфликта - не могут предугадать даже в Белом доме.

Fateh-110/Zolfaghar. Что известно об иранских ракетах?

Fateh-110 - иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля - земля". Ракета была разработана на основе неуправляемой ракеты "Зильзаль-2" Ирана, по сути, путем добавления системы наведения.

В 2010 году Иран провел испытания Fateh-110 третьего поколения. Министр обороны Ирана Ахмад Вахиди заявил, что точность, дальность, время готовности к пуску и возможности долгосрочного хранения ракеты увеличены. После этого иранское телевидение предоставило кадры испытания и удара. Дальность полета ракеты заявлена ​​как 300 км. Особенностью данного поколения стало совершенствованные точности ударов наведения ракеты на цель.

Zolfaghar - это иранская тактическая баллистическая ракета, которая, как считается, относится к семейству Fateh-110 и является первой баллистической ракетой любого типа. Заявленная дальность полета ракеты составляет 700 км, говорится в статье Википедии.

Большие риски для Украины, но и для России тоже

Конфликт Ирана и Израиля прежде всего может ударить на пакете помощи США Украине. На фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке Вашингтон снова начал рассматривать утверждение пакета помощи Израилю.

Эксперты увидели в этом шанс и для ВСУ, поскольку пока в этот законопроект включена и помощь Украине. Хотя, стоит отметить, разговоры об исключении из израильского проекта Украины ходили еще в феврале 2024 года.

По данным Bloomberg, поддержка Украины может стать лишь частью пакета поддержки Израиля, который подвергся воздушной атаке Ирана.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко скептично настроен. Он уверен, что Россия активизирует все "консервы" в Конгрессе, чтобы застопорить выделение помощи Украине.

"Ситуация будет патово-критическая. Если демократы откажутся – выедать мозг ложечкой будут уже им, а если согласятся, то о помощи Украине и Тайваню можно забыть, поскольку республиканцы убьют одним выстрелом двух зайцев - решат проблему с израильским лобби и интересы России будут учтены… И чтобы этого не произошло, Россия задействует всех своих марионеток", - объяснил эксперт.

Эксперт Виктор Андрусив считает, что приближающаяся война на Ближнем Востоке окончательно отодвинет нас с повестки дня, а ее масштаб может серьезно уменьшить и так отсутствующие ресурсы для нас.

Снарядный голод у ВСУ

Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN.

Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов.

"Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Но появились риски и для России - в том числе сокращение поставок "Шахедов" при условии, что Тегеран готовит новые комбинированные удары по Израилю. Ведь несмотря на то, что Москва уже начала потихоньку делать свои "иранские" дроны, она все еще сильно зависит от импортированной "продукции".

Перебои в поставках "Шахедов" повлияют и на частоту "дронных" ударов РФ по Украине, объяснил Коваленко.

В любом случае России выгодна дестабилизация в мире, что может оттянуть и без того рассеянное внимание от Украины на новый виток агрессии со стороны уже другой диктатуры. Пока что, приняв во внимание нерешительность Соединенных Штатов, Путин и его войска в Украине "куражатся". И это, казалось бы, должно было стать уроком для других стран - что агрессоры понимают только язык ответных ударов.

Материал подготовила: Яна Ставская

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война в Украине Иран Александр Коваленко новости Израиля война России и Украины Виктор Андрусив
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