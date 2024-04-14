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Ответ на атаку Ирана и действия США: в CNN раскрыли планы Израиля и его союзника

Андрей Ганчук
14 апреля 2024, 17:04
Израиль пока не определил, насколько масштабным будет ответ ЦАХАЛ на воздушную атаку Ирана, но в Соединенных Штатах уже заявили о своей позиции.

Израиль, война Израиль
Израиль рассматривает два варианта ответа Ирану - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Израиль даст ответ Ирану на воздушную атаку в ночь на 14 апреля. Однако планы ответа пока не утверждены. США в ответной атаке на Иран принимать участия не будут.

Как Израиль будет отвечать Ирану

Как сообщает CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника, Израиль намерен определить свою тактику ответных действий во время заседания Военного кабинета в воскресенье, 14 апреля.

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Пока израильтяне рассматривают два варианта: "побить всю посуду" или предпринять какой-либо взвешенный шаг.

Какой будет реакция США на удары Ирана по Израилю

При этом The Guardian опубликовало материал, в котором говорится, что американцы не будут вместе с Израилем участвовать в ответном ударе по Ирану. Президент Байден уже предупредил об этом премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Почти все, что делал президент (Байден - ред.) с самого начала, начиная с 7 октября, заключалось в том, чтобы достичь деэскалации, попытаться ограничить возможности здесь для более широкой региональной войны", - сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

Атака Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля – главные новости по теме:

Иран атаковал Израиль более сотней дронов и ракет ночью 14 апреля. Удар был ожидаемым – разведка США заранее предупредила Иерусалим. ЦАХАЛ находился в боевой готовности. В Иране заявили, что атака – ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске, когда погибли высокопоставленные иранские офицеры.

Fateh-110/Zolfaghar. Что известно об иранских ракетах?

Fateh-110 - иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля - земля". Ракета была разработана на основе неуправляемой ракеты "Зильзаль-2" Ирана, по сути, путем добавления системы наведения.

В 2010 году Иран провел испытания Fateh-110 третьего поколения. Министр обороны Ирана Ахмад Вахиди заявил, что точность, дальность, время готовности к пуску и возможности долгосрочного хранения ракеты увеличены. После этого иранское телевидение предоставило кадры испытания и удара. Дальность полета ракеты заявлена ​​как 300 км. Особенностью данного поколения стало совершенствованные точности ударов наведения ракеты на цель.

Zolfaghar - это иранская тактическая баллистическая ракета, которая, как считается, относится к семейству Fateh-110 и является первой баллистической ракетой любого типа. Заявленная дальность полета ракеты составляет 700 км, говорится в статье Википедии.

Иран запустил по Израилю почти 300 воздушных средства поражения, однако 99% из них были сбиты, сказал представитель ЦАХАЛ, контр-адмирал Даниэль Хагари. Позже стало известно, что не менее 100 иранских БПЛА сбили боевые самолеты Военно-воздушных сил США и Великобритании.

Спустя время президент США Джо Байден сделал заявление, согласно которому Штаты " помогли Израилю уничтожить почти все беспилотники и ракеты". Британские премьер Риши Сунак также подтвердил работу боевой авиации королевства против иранских воздушных целей.

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