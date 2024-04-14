Будет ли большая война между Ираном и Израилем: у Байдена сделали прогноз

В Белом доме нет информации относительно того, каким будет следующий шаг Израиля, сказал представитель администрации президента США Джон Кирби.

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Байден не думает, что будет большая война между Ираном и Израилем - Белый дом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com, Белый дом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что атака Ирана на Израиль не приведет к масштабной войне на Ближнем Востоке. Израиль пока не принял конкретных решений. Об этом заявил координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент (Джо Байден, - ред.) не верит, что это должно двигаться в этом направлении", - сказал спикер американской администрации в интервью NBC News.

Также он добавил, что не будет "вдаваться в гипотезы" по поводу того, поддержат ли Штаты потенциальный ответ Израиля в адрес Ирана.

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"Израиль не принял никаких решений, о которых мне известно, относительно того, каким будет следующий шаг", - подчеркнул Джон Кирби.

Атака Ирана на Израиль – главные новости:

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль. Тегеран применил более сотни дронов и ракет. Армия обороны Израиля ожидала удара и пребывала в полной боевой готовности. В Иране сказали, что данная атака – ответ на удар ЦАХАЛ по иранскому консульству в Дамаске, где погибли высокопоставленные иранские офицеры.

Иран применил по территории Израиля почти 300 воздушных средств поражения, впрочем 99% из них были сбиты, отметил представитель израильской армии, контр-адмирал Даниэль Хагари. Также известно, что не меньше 100 иранских беспилотников сбили американские и британские военные самолеты.

Президент США Джо Байден позже заявил, что американцы "помогли Израилю уничтожить почти все беспилотники и ракеты". Премьер Британии Риши Сунак также подтвердил работу британских ВВС против воздушных целей, которые запустил Иран.

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