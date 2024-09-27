Норвегия не будет автоматически предоставлять убежище беженцам из 6 областей Украины - RTE

Украинские беженцы создают значительную нагрузку на жилищный сектор, систему здравоохранения и образования, заявила министр юстиции Норвегии.

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Норвегия не будет предоставлять убежище ряду украинских беженцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Норвегия прекратит автоматически предоставлять убежище украинским беженцам, которые прибывают из западных областей Украины. Заявки будут рассматриваться в каждом случае отдельно. Об этом пишет RTE.

Как отметило издание, в индивидуальном порядке будут рассматривать запросы об убежище лиц, прибывающих из Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. В Норвегии считают эти регионы безопасными, поскольку они находятся далеко от линии фронта.

Такое решение обусловлено необходимостью уменьшить нагрузку на социальные системы Норвегии. Сейчас в стране, которая имеет население 5,6 миллионов человек, уже находится около 85 тысяч украинских беженцев. Большое количество беженцев создает значительную нагрузку на жилищный сектор, систему здравоохранения и образования.

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"Мы не можем принять непропорциональную долю перемещенных лиц по сравнению с аналогичными странами, такими как скандинавские страны", - заявила на пресс-конференции министр юстиции Эмили Энгер Мель.

Кроме того, Мель отметила, что среди украинских беженцев растет доля мужчин призывного возраста. В то же время Украине необходимы солдаты для защиты страны.

Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы? По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали: Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);

Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);

Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).

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Напомним, в Польше, по данным украинского МИД, проживает около 300 тысяч украинцев призывного возраста, а в целом за рубежом - почти миллион военнообязанных. В связи с этим министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить социальные выплаты для этой категории граждан, подчеркивая, что такие выплаты вредят обороноспособности и экономической стабильности Украины.

Накануне немецкий канцлер Олаф Шольц обратился к украинским беженцам, находящимся в Германии, и призвал их активнее искать работу. Шольц подчеркнул, что многие украинцы продолжают получать помощь от государства, хотя должны работать.

Как сообщал Главред, в Европейском Союзе пока невозможно внедрить дифференцированный подход к украинским беженцам на основе пола, возраста или военнообязанности. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон объяснила, что это противоречит Директиве о временной защите.

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