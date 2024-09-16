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В Польше призывают остановить соцвыплаты украинцам: кого это может задеть

Анна Косик
16 сентября 2024, 03:34
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Глава МИД Польши подчеркнул, что европейские страны должны прекратить финансовую поддержку подлежащих призыву.
Сикорский, беженцы
Украинская сторона поддерживает призыв польского коллеги / Колаж: Главред, фото: УНИАН, Radosław Sikorski

В Польше по последним данным украинского МИДа проживает около 300 тысяч украинцев призывного возраста, а в целом за рубежом - почти миллион военнообязанных.

В связи с этим глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский на панельной дискуссии во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии призвал страны-члены ЕС прекратить социальные выплаты для этой категории украинских граждан.

Сикорский отметил, что финансовая поддержка военнообязанных мужчин вредит не только обороноспособности, но и экономической стабильности Украины в это непростое время.

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"Прекратите эти выплаты людям, которые подлежат призыву в армию. Не должно быть выплат за избежание службы в армии", - добавил он.

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление польского коллеги. Он отметил, что полностью поддерживает позицию Польши и призывает разработать программы для возвращения украинцев домой.

Кто такой Радослав Сикорский

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.

До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

Выплаты украинским беженцам в Европе

Накануне немецкий канцлер Олаф Шольц обратился к украинским беженцам, которые временно поселились в его стране. Шольц призвал их найти работу, отметив, что сейчас многие украинцы продолжают получать поддержку от Германии, хотя должны работать.

Ранее Шольц заявил, что Евросоюзу необходимо увеличить количество денег, выделяемых официальному Бердину на финансирование украинцев, получивших убежище в его стране как беженцы.

Напомним, президент Владимир Зеленский обращался к странам Евросоюза с тайной просьбой - помочь вернуть украинских мужчин призывного возраста домой. Среди озвученных причин - восстановление Украины из-за российских обстрелов и ракетных ударов.

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