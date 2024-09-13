УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Дело продвинулось": Сикорский и Сибига высказались об Украинском легионе в Польше

Руслана Заклинская
13 сентября 2024, 22:33
133
Продолжается финализация этого проекта на уровне министерств обороны обеих стран, после чего он перейдет к практической реализации, рассказал глава МИД Украины.
'Дело продвинулось': Сикорский и Сибига высказались об Украинском легионе в Польше
Сибига и Сикорский сделали заявления по Украинскому легиону в Польше / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, mfa.gov.ua

Украинские военные будут готовиться к боевым действиям на территории Польши. Переговоры о создании украинского легиона находятся на завершающей стадии. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский и его украинский коллега Андрей Сибига на пресс-конференции в МИД Украины.

"В соглашении, которое подписали Зеленский с Туском, есть положения, предусматривающие взаимодействие обеих сторон в подготовке украинского военного подразделения на территории Польши, которое будет состоять из добровольцев граждан Украины, проживающих за рубежом", - отметил Сибига.

В то же время он отметил, что для того, чтобы это перешло в практическую плоскость, должны осуществиться определенные практические шаги на уровне министерств обороны стран.

видео дня

"Они сейчас на стадии финализации. И поскольку это чувствительный вопрос, то после того, как будут завершены необходимые подготовительные мероприятия, этот проект перейдет в практическую плоскость", - добавил глава МИД Украины.

Сикорский подтвердил слова Сибиги и пояснил, что обсуждался вопрос о наборе граждан Украины в украинский легион в Польше.

"Мы не будем вдаваться в подробности, чтобы не давать России дополнительную информацию и давать ей шансы на саботаж. Но надо сказать, что мы немножко продвинули дело вперед. Польша поддерживает готовность подготовить украинское подразделение на территории Польши", - подчеркнул польский министр.

Кто такой Радослав Сикорский

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.

До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.

На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.

Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".

"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Создание "Украинского легиона" в Польше - что известно

Напомним, Украина и Польша договорились о создании добровольческого военного подразделения из граждан Украины, находящихся в странах ЕС. Президент Владимир Зеленский сообщил, что легион будет тренироваться в Польше и будет оснащен с помощью партнеров.

Также заместитель министра обороны Польши Павел Залевский пояснил, что набор бойцов будет осуществляться через украинские консульства, поскольку Польша не имеет законодательных возможностей для этого. После регистрации в консульствах, добровольцы будут проходить базовую подготовку в Польше, а затем отправятся в Украину для службы на передовой.

Как сообщал Главред, в сентябре сотни бойцов "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ для защиты Украины от агрессии России. Народный депутат Юрий Камельчук отметил, что количество участников будет зависеть от открытия новых тренировочных баз и готовности Польши принять и обучить военных. В Польше уже подано более двух тысяч заявок на участие в легионе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Сикорский Польша
Реклама

Главное за день

Оборону РФ прорвали в 30 км от Курской дуги: в СМИ сказали, почему ВСУ остановились

Оборону РФ прорвали в 30 км от Курской дуги: в СМИ сказали, почему ВСУ остановились

23:39 Украина
"Дело продвинулось": Сикорский и Сибига высказались об Украинском легионе в Польше

"Дело продвинулось": Сикорский и Сибига высказались об Украинском легионе в Польше

22:33 Украина
Украина может бить по РФ без ограничений: три страны поддержали дальнобойные удары

Украина может бить по РФ без ограничений: три страны поддержали дальнобойные удары

21:33 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Пришлось бросить : Кристина Орбакайте рассказала, что случилось с Никитой Пресняковым 22093

"Пришлось бросить": Кристина Орбакайте рассказала, что случилось с Никитой Пресняковым

Гороскоп на завтра 14 сентября: Ракам - взлет карьеры, Львам - признание и похвала 14912

Гороскоп на завтра 14 сентября: Ракам - взлет карьеры, Львам - признание и похвала

Крысы убегут сами: садовод назвал самый лучший и простой метод борьбы с мышами 10907

Крысы убегут сами: садовод назвал самый лучший и простой метод борьбы с мышами

Красота останется с вами на годы: чем нужно умыться 13 сентября - приметы 10683

Красота останется с вами на годы: чем нужно умыться 13 сентября - приметы

Последние новости

23:39

Оборону РФ прорвали в 30 км от Курской дуги: в СМИ сказали, почему ВСУ остановились

23:33

В семье путинистки Кудрявцевой случилось горе

23:09

Дочь телеведущего не пошла на экскурсию на русском языкеВидео

22:35

"Боже мой": Клара Новикова вышла на связь и ошарашила заявлением

22:33

"Дело продвинулось": Сикорский и Сибига высказались об Украинском легионе в Польше

Сможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войныСможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войны
22:20

Путинист Басков назвал дату своей смерти

22:09

"Любовь умерла": Ольга Сумская рассказала о разводе с мужем

22:05

Магнитная буря способна влиять на самочувствие: 14-15 сентября Украину накроет

21:33

Украина может бить по РФ без ограничений: три страны поддержали дальнобойные удары

Реклама
21:18

Приоритет оборона и безопасность: Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год

21:17

Простятся ваши грехи: что нужно сделать 14 сентября - приметы

21:08

Украина может получить польские МиГ-29, однако есть условие - Сикорский

20:53

50% боевой техники выведено из строя: ВСУ "крошат" РФ на новом направлении

20:33

Украина имеет больше Patriot, чем сообщалось официально: Зеленский удивил намеком

20:13

Позиция США относительно разрешения на использование дальнобойных ракет не изменилась

19:52

Сотни целей в РФ: ATACMS и Storm Shadow могут сдержать вражеские атаки на Украину

19:47

Украина вернула 15 "азовцев": в бригаде назвали число бойцов, которые все еще в пленуФото

19:41

Будут ли отключать свет 14 сентября: в Укрэнерго дали ответ

19:30

Выбрасывать не нужно: как оживить черствый хлеб и сохранить его вкусВидео

19:23

Такого шторма уже давно не было: какие регионы накроют грозовые ливни с мощным ветром

Реклама
19:10

Россияне установили печальный рекордмнение

19:04

Поддержали ВСУ только публично: Польша не сделала ни одного взноса на снаряды

18:52

Нож в спину России: Китай пошел на неожиданный шаг - что задумал Пекин

18:43

В Украине будет свирепствовать циклон "Anett": какие области накроют дожди 14-15 сентября

18:34

Сердце романтика не выдержит: лучшие турецкие сериалы о любви

18:29

Как высушить грецкие орехи за минуты: ключевые правила и лучшие методыВидео

17:55

Станет только хуже: какими двумя популярными продуктами нельзя прочищать трубы

17:50

РФ планировала захват крупных центров: Зеленский раскрыл цель Курской операции

17:42

Злится из-за провала: В Польше ответили на угрозы Путина из-за дальнобойных ударов

17:39

Зеленский презентует Байдену "план победы" Украины: что известно

17:23

Мужчина зарабатывает на жизнь, портя чужие свадьбы: сколько стоит услуга

16:55

Какие вещи нельзя держать в ванной комнате: от мыла до полотенец - список

16:54

Путин играет игру: Россия пытается загнать США в политический кризис - Фесенко

16:49

На втором Саммите мира будет Россия: Зеленский раскрыл интригующие детали

16:48

Настоящая находка: что можно сделать из втулки от туалетной бумаги - роскошные идеиВидео

16:46

Прекрасный принц: в сети сошли с ума от новой бороды Уильяма

16:43

У США есть две установки: политолог объяснил, почему Вашингтон рисует "красные линии"

16:42

"Только Беларусь сбивает Shahed РФ": Зеленский потроллил западных партнеров

16:03

Как буду жить: популярный российский телеведущий заговорил о слепоте

15:57

"Я уже в Украине": защитники, вернувшиеся из плена, впервые позвонили родным

Реклама
15:55

В разведке Британии назвали вероятные цели ударов РФ иранской баллистикой

15:53

"Отойдем на нашу территорию": Гетьман дал неожиданный прогноз боев на Курщине

15:47

Чем отмыть ободок унитаза от желтизны: очень необычный, но рабочий способВидео

15:46

Как выглядеть потрясающе и модно после 40 лет: 8 лучших стрижек 2024 годаВидео

15:24

Чего ждать Украине в случае победы на выборах Харрис или Трампа: эксперт дал прогноз

15:15

Постарается циклон Anett: где будет дождь, а где солнышко на выходных - синоптик

14:56

"Мирный план" Китая и Бразилии: Пекин ответил на критику Зеленского

14:55

Не только "черный день": что означает пятница 13-е и почему для многих это праздникВидео

14:10

Без "бати" и в Украине: где сейчас живет и чем занимается Людмила ЯнуковичВидео

14:10

Еще 49 украинцев вернулись домой: среди них - защитники "Азовстали"ФотоВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять