'Дело продвинулось': Сикорский и Сибига высказались об Украинском легионе в Польше

Продолжается финализация этого проекта на уровне министерств обороны обеих стран, после чего он перейдет к практической реализации, рассказал глава МИД Украины.

https://glavred.info/ukraine/delo-prodvinulos-sikorskiy-i-sibiga-vyskazalis-ob-ukrainskom-legione-v-polshe-10596932.html Ссылка скопирована

Сибига и Сикорский сделали заявления по Украинскому легиону в Польше / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, mfa.gov.ua

Украинские военные будут готовиться к боевым действиям на территории Польши. Переговоры о создании украинского легиона находятся на завершающей стадии. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский и его украинский коллега Андрей Сибига на пресс-конференции в МИД Украины.

"В соглашении, которое подписали Зеленский с Туском, есть положения, предусматривающие взаимодействие обеих сторон в подготовке украинского военного подразделения на территории Польши, которое будет состоять из добровольцев граждан Украины, проживающих за рубежом", - отметил Сибига.

В то же время он отметил, что для того, чтобы это перешло в практическую плоскость, должны осуществиться определенные практические шаги на уровне министерств обороны стран.

видео дня

"Они сейчас на стадии финализации. И поскольку это чувствительный вопрос, то после того, как будут завершены необходимые подготовительные мероприятия, этот проект перейдет в практическую плоскость", - добавил глава МИД Украины.

Сикорский подтвердил слова Сибиги и пояснил, что обсуждался вопрос о наборе граждан Украины в украинский легион в Польше.

"Мы не будем вдаваться в подробности, чтобы не давать России дополнительную информацию и давать ей шансы на саботаж. Но надо сказать, что мы немножко продвинули дело вперед. Польша поддерживает готовность подготовить украинское подразделение на территории Польши", - подчеркнул польский министр.

Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Создание "Украинского легиона" в Польше - что известно

Напомним, Украина и Польша договорились о создании добровольческого военного подразделения из граждан Украины, находящихся в странах ЕС. Президент Владимир Зеленский сообщил, что легион будет тренироваться в Польше и будет оснащен с помощью партнеров.

Также заместитель министра обороны Польши Павел Залевский пояснил, что набор бойцов будет осуществляться через украинские консульства, поскольку Польша не имеет законодательных возможностей для этого. После регистрации в консульствах, добровольцы будут проходить базовую подготовку в Польше, а затем отправятся в Украину для службы на передовой.

Как сообщал Главред, в сентябре сотни бойцов "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ для защиты Украины от агрессии России. Народный депутат Юрий Камельчук отметил, что количество участников будет зависеть от открытия новых тренировочных баз и готовности Польши принять и обучить военных. В Польше уже подано более двух тысяч заявок на участие в легионе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред