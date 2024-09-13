УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Украина может получить польские МиГ-29, однако есть условие - Сикорский

Анна Косик
13 сентября 2024, 21:08
76
Решение о передаче Украине дополнительных истребителей будут принимать в зависимости от помощи союзников.
МиГ-29, Сикорский
Польша готова предоставлять Украине больше техники и вооружения / Коллаж: Главред, фото: U.S. Air Force, скрин с видео

Польша может передать Украине дополнительные самолеты МиГ-29. Об этом во время пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил польский коллега Радослав Сикорский.

По его словам, есть одно условие относительно передачи истребителей Украине - решение Польши будет зависеть от того, будет ли страна иметь достаточно ресурсов для защиты собственного неба.

Варшава сейчас рассматривает возможность передачи очередных партий техники и, вероятно, МиГ-29, которые защищают небо Польши. Положительное решение будет тогда, когда союзники помогут с патрулированием воздушного пространства Польши.

видео дня

Сикорский также прокомментировал передачу Украине другой техники, которую украинские силы применять на фронте и в Курской области. Это около 400 танков, гаубицы Krab и пусковые установки Piorun.

"И я с большим удовольствием услышал, что наша техника, которая производится в Польше, очень хорошо себя показала", - подчеркнул политик.

Кто такой Радослав Сикорский?

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.

До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

Заявления и решения Польши в контексте войны в Украине

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал недавние угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина относительно разрешения на удары по стране-агрессору России западным дальнобойным вооружением. Он убежден, что это является попыткой отговорить союзников от оказания помощи Украине и хотя события в Украине, в частности на фронте, требуют серьезного отношения, однако не заявления российской стороны.

Накануне стало известно, что в рамках инициативы по закупке артиллерийских снарядов по всему миру для Украины Польша пообещала свою финансовую поддержку, однако до сих пор ни одного взноса страна не сделала.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал возможность польских систем ПВО сбивать российские ракеты на собственной территории и отметил, что для этого требуется детальное изучение объекта, пересекшего воздушное пространство страны.
Читайте также о военной помощи запада Украине:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине МиГ-29 Сикорский Польша новости Украины
Реклама

Главное за день

Украина может бить по РФ без ограничений: три страны поддержали дальнобойные удары

Украина может бить по РФ без ограничений: три страны поддержали дальнобойные удары

21:33 Украина
Позиция США относительно разрешения на использование дальнобойных ракет не изменилась

Позиция США относительно разрешения на использование дальнобойных ракет не изменилась

20:13 Мир
Украина вернула 15 "азовцев": в бригаде назвали число бойцов, которые все еще в плену

Украина вернула 15 "азовцев": в бригаде назвали число бойцов, которые все еще в плену

19:47 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Пришлось бросить : Кристина Орбакайте рассказала, что случилось с Никитой Пресняковым 20408

"Пришлось бросить": Кристина Орбакайте рассказала, что случилось с Никитой Пресняковым

Гороскоп на завтра 14 сентября: Ракам - взлет карьеры, Львам - признание и похвала 11990

Гороскоп на завтра 14 сентября: Ракам - взлет карьеры, Львам - признание и похвала

Страну атаковал очень сильный шторм: в Украине бушует почти 8-балльная буря 10141

Страну атаковал очень сильный шторм: в Украине бушует почти 8-балльная буря

Красота останется с вами на годы: чем нужно умыться 13 сентября - приметы 9561

Красота останется с вами на годы: чем нужно умыться 13 сентября - приметы

Последние новости

22:09

"Любовь умерла": Ольга Сумская рассказала о разводе с мужем

22:05

Магнитная буря способна влиять на самочувствие: 14-15 сентября Украину накроет

21:33

Украина может бить по РФ без ограничений: три страны поддержали дальнобойные удары

21:18

Приоритет оборона и безопасность: Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год

21:17

Простятся ваши грехи: что нужно сделать 14 сентября - приметы

Сможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войныСможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войны
21:08

Украина может получить польские МиГ-29, однако есть условие - Сикорский

20:53

50% боевой техники выведено из строя: ВСУ "крошат" РФ на новом направлении

20:33

Украина имеет больше Patriot, чем сообщалось официально: Зеленский удивил намеком

20:13

Позиция США относительно разрешения на использование дальнобойных ракет не изменилась

Реклама
19:52

Сотни целей в РФ: ATACMS и Storm Shadow могут сдержать вражеские атаки на Украину

19:47

Украина вернула 15 "азовцев": в бригаде назвали число бойцов, которые все еще в пленуФото

19:41

Будут ли отключать свет 14 сентября: в Укрэнерго дали ответ

19:30

Выбрасывать не нужно: как оживить черствый хлеб и сохранить его вкусВидео

19:23

Такого шторма уже давно не было: какие регионы накроют грозовые ливни с мощным ветром

19:10

Россияне установили печальный рекордмнение

19:04

Поддержали ВСУ только публично: Польша не сделала ни одного взноса на снаряды

18:52

Нож в спину России: Китай пошел на неожиданный шаг - что задумал Пекин

18:43

В Украине будет свирепствовать циклон "Anett": какие области накроют дожди 14-15 сентября

18:34

Сердце романтика не выдержит: лучшие турецкие сериалы о любви

18:29

Как высушить грецкие орехи за минуты: ключевые правила и лучшие методыВидео

Реклама
17:55

Станет только хуже: какими двумя популярными продуктами нельзя прочищать трубы

17:50

РФ планировала захват крупных центров: Зеленский раскрыл цель Курской операции

17:42

Злится из-за провала: В Польше ответили на угрозы Путина из-за дальнобойных ударов

17:39

Зеленский презентует Байдену "план победы" Украины: что известно

17:23

Мужчина зарабатывает на жизнь, портя чужие свадьбы: сколько стоит услуга

16:55

Какие вещи нельзя держать в ванной комнате: от мыла до полотенец - список

16:54

Путин играет игру: Россия пытается загнать США в политический кризис - Фесенко

16:49

На втором Саммите мира будет Россия: Зеленский раскрыл интригующие детали

16:48

Настоящая находка: что можно сделать из втулки от туалетной бумаги - роскошные идеиВидео

16:46

Прекрасный принц: в сети сошли с ума от новой бороды Уильяма

16:43

У США есть две установки: политолог объяснил, почему Вашингтон рисует "красные линии"

16:42

"Только Беларусь сбивает Shahed РФ": Зеленский потроллил западных партнеров

16:03

Как буду жить: популярный российский телеведущий заговорил о слепоте

15:57

"Я уже в Украине": защитники, вернувшиеся из плена, впервые позвонили родным

15:55

В разведке Британии назвали вероятные цели ударов РФ иранской баллистикой

15:53

"Отойдем на нашу территорию": Гетьман дал неожиданный прогноз боев на Курщине

15:47

Чем отмыть ободок унитаза от желтизны: очень необычный, но рабочий способВидео

15:46

Как выглядеть потрясающе и модно после 40 лет: 8 лучших стрижек 2024 годаВидео

15:24

Чего ждать Украине в случае победы на выборах Харрис или Трампа: эксперт дал прогноз

15:15

Постарается циклон Anett: где будет дождь, а где солнышко на выходных - синоптик

Реклама
14:56

"Мирный план" Китая и Бразилии: Пекин ответил на критику Зеленского

14:55

Не только "черный день": что означает пятница 13-е и почему для многих это праздникВидео

14:10

Без "бати" и в Украине: где сейчас живет и чем занимается Людмила ЯнуковичВидео

14:10

Еще 49 украинцев вернулись домой: среди них - защитники "Азовстали"ФотоВидео

13:59

РФ истощают за счет жизней украинцев: тревожный прогноз насчет стратегии США

13:50

Россияне сбросили мощные КАБы на Сумщину: погибли 2 человека, пострадал ребенок

13:41

Чем почистить чайник из нержавейки снаружи: старый и проверенный способВидео

13:13

Как исправить пересоленное блюдо: хитрый лайфхак для хозяек

13:12

Крысы убегут сами: садовод назвал самый лучший и простой метод борьбы с мышами

12:59

Котлеты без мяса: даже мясоеды потеряют дар речи - ужин за копейкиВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять