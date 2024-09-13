Украина может получить польские МиГ-29, однако есть условие - Сикорский

Решение о передаче Украине дополнительных истребителей будут принимать в зависимости от помощи союзников.

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Польша готова предоставлять Украине больше техники и вооружения / Коллаж: Главред, фото: U.S. Air Force, скрин с видео

Польша может передать Украине дополнительные самолеты МиГ-29. Об этом во время пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил польский коллега Радослав Сикорский.

По его словам, есть одно условие относительно передачи истребителей Украине - решение Польши будет зависеть от того, будет ли страна иметь достаточно ресурсов для защиты собственного неба.

Варшава сейчас рассматривает возможность передачи очередных партий техники и, вероятно, МиГ-29, которые защищают небо Польши. Положительное решение будет тогда, когда союзники помогут с патрулированием воздушного пространства Польши.

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Сикорский также прокомментировал передачу Украине другой техники, которую украинские силы применять на фронте и в Курской области. Это около 400 танков, гаубицы Krab и пусковые установки Piorun.

"И я с большим удовольствием услышал, что наша техника, которая производится в Польше, очень хорошо себя показала", - подчеркнул политик.

Кто такой Радослав Сикорский? Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

Заявления и решения Польши в контексте войны в Украине

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал недавние угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина относительно разрешения на удары по стране-агрессору России западным дальнобойным вооружением. Он убежден, что это является попыткой отговорить союзников от оказания помощи Украине и хотя события в Украине, в частности на фронте, требуют серьезного отношения, однако не заявления российской стороны.

Накануне стало известно, что в рамках инициативы по закупке артиллерийских снарядов по всему миру для Украины Польша пообещала свою финансовую поддержку, однако до сих пор ни одного взноса страна не сделала.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал возможность польских систем ПВО сбивать российские ракеты на собственной территории и отметил, что для этого требуется детальное изучение объекта, пересекшего воздушное пространство страны.

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