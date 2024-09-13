Поддержали ВСУ только публично: Польша не сделала ни одного взноса на снаряды

Перед этим в рамках "чешской инициативы" проблемы возникали и с Францией, однако проблему с ее участием таки удалось решить.

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В Праге все еще ожидают финансирования со стороны Польши / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Минобороны

В рамках инициативы по закупке артиллерийских снарядов по всему миру для Украины Польша пообещала свою финансовую поддержку, однако до сих пор ни одного взноса страна не сделала.

Как сообщает Gazeta Wyborza, таким образом Польша якобы является единственной среди всех стран, которые пообещали поддержать "чешскую инициативу", но на практике не выполнили свои обязательства, путем финансирования.

По данным журналистов, по состоянию на август к инициативе Чехии по поиску и закупке боеприпасов для Сил обороны Украины за пределами Евросоюза присоединились 18 стран. Среди крупнейший доноров оказалась Германия, которая еще и выделила средства в кратчайшие сроки.

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В Польше пока никак не прокомментировали свое обещание без соответствующих действий. Однако стоит отметить, что летом Прага сообщала о проблемах с ожиданием средств от Франции. Похоже, эту проблему с участием страны уже решить удалось.

Что такое Gazeta Wyborcza? Gazeta Wyborcza - польская ежедневная политическая газета с главным офисом в Варшаве. Главный редактор - Адам Михник. Постоянным автором газеты является известный польский политик украинского происхождения Мирослав Чех, пишет Википедия.

Помощь Украине от западных партнеров

Напомним, 6 сентября, на авиабазе НАТО "Рамштайн" в Германии состоялось 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Партнеры сделали ряд важных заявлений и пообещали новые поставки оружия.

Впоследствии Великобритания объявила о предоставлении Украине пакета помощи на общую сумму более 600 миллионов фунтов стерлингов (780 миллионов долларов). Средства будут выделены в 2024-2025 годах для неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей, а также на поддержку реформ, восстановления и реконструкции.

Накануне правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи для Украины на 4,6 млрд шведских крон (401,6 миллиона евро). Он соответствует наиболее приоритетным военным потребностям Украины и создает свободу действий в будущем.

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