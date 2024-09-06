ПВО, танки Leopard, ракеты и тысячи боеприпасов: Умеров подвел итоги 'Рамштайна'

Один из ключевых результатов встречи с союзниками - подписание Положения Коалиции морских возможностей, отметил глава Минобороны Украины.

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Итоги "Рамштайна-24" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, defense.gov

В пятницу, 6 сентября, на авиабазе НАТО "Рамштайн" в Германии состоялось 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Впервые во встрече принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Партнеры Украины сделали ряд важных заявлений и пообещали новые поставки оружия. О главных результатах встречи сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Есть большая заинтересованность со стороны наших партнеров и союзников инвестировать, финансировать и сотрудничать для усиления украинской оборонной промышленности. С рядом стран уже в активной коммуникации относительно возможностей финансирования нашего, украинского оружия, ракет, дронов. Это открывает новые возможности для совместного развития оборонного потенциала. И что самое важное - усиливает наш фронт", - отметил он.

США

Министр обороны Ллойд Остин объявил об усилении украинской системы ПВО. Он сообщил, что в рамках сотрудничества с европейскими компаниями разрабатываются новые зенитно-ракетные системы, которые должны заменить С-300 и ракеты Р-27 класса "воздух-воздух".

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США выделили более 200 млн долларов на закупку компонентов для производства беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Кроме того, страна предоставит новый пакет помощи Украине на 250 млн долларов. В него вошли ракеты для систем ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.

Содержимое пакета:

ракеты RIM-7 и Stinger;

боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

противотанковые ракеты TOW, системы Javelin и AT-4;

боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры M113;

машины MRAP с противоминной защитой;

боеприпасы и гранаты для стрелкового оружия;

патрульные катера, морское оборудование;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Канада

Канада предоставит большую партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет, а также 1300 боеголовок к ним. Это существенно усилит возможности Украины в ведении воздушных операций.

"Также новый пакет помощи включает тысячи пулеметов и пистолетов, элементы военной техники и полсотни "скорых", что поможет обеспечить наши медицинские потребности на поле боя", - отметил Умеров.

Канада также выделит 389 миллионов долларов на пятилетнюю программу обучения украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. Программа включает подготовку технического состава и пилотов.

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Германия

Германия предоставит ВСУ 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму 150 млн евро и продолжит поставки боевых танков Leopard 1A5. Страна будет работать, чтобы как можно быстрее передать 77 боевых танков Leopard 1A5.ФРГ также работает над поставкой зенитно-ракетных систем до 2026 года.

Великобритания

Великобритания передаст Украине 650 легких многоцелевых ракет на общую сумму 162 миллиона фунтов. Ракеты можно запускать с воздушных и морских носителей. Первая партия должна прибыть до конца года.

Нидерланды

Нидерланды предоставят Украине оборудование для технического обслуживания истребителей F-16, включая запчасти, генераторы и специальные инструменты. Пакет на 80 млн евро также будет включать дополнительные ракеты класса "воздух-воздух" для защиты воздушного пространства.

Кроме того, Нидерланды внесут 125 млн евро в Международный фонд для Украины (IFU) для закупки беспилотников.

Швеция

Швеция присоединилась к коалиции по разминированию Украины. Страна подписала Меморандум о взаимопонимании и обязалась внести 5 миллионов евро в Фонд Коалиции.

Испания

Испания передала Украине батарею противовоздушной обороны HAWK с шестью пусковыми установками. Системы уже находятся в Польше и являются полустационарным зенитно-ракетным комплексом средней дальности, способным перехватывать самолеты и крылатые ракеты.

Морская коалиция

Рустем Умеров отметил, что создание Коалиции морских возможностей является еще одним ключевым достижением встречи с союзниками.

"Благодарен Великобритании и Норвегии за лидерство в Коалиции. Ожидаем присоединения других стран-партнеров. Работа в рамках КМС будет означать долгосрочную поддержку Украины по обеспечению безопасности в Черном море", - подчеркнул министр.

По его словам, в этом году Украина делает особый акцент на морской обороне. ВСУ уже отбросили вражеские российские корабли от берегов Крыма. Умеров также отметил, что вместе с союзниками продолжается реализация "Стратегии морской безопасности".

"Рамштайн-24" в Германии - что известно Контактная группа по вопросам оборонной поддержки Украины собралась 6 сентября на авиабазе ВВС США в городе Рамштайн-Мизенбах (Германия). Это была первая встреча почти за 3 месяца и уже двадцать четвертая по счету. Последний раз союзники проводили переговоры в формате "Рамштайн" 13 июня 2024 года в Брюсселе. Заседание традиционно возглавили глава Пентагона Ллойд Остин и руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Квинтон Браун. Среди других участников Контактной группы - представители оборонных ведомств из более чем 50 стран, которые оказывают военную помощь Украине в борьбе с широкомасштабной агрессией РФ. Одной из главных тем "Рамштайн-24" было укрепление ПВО.

Заседание "Рамштайн" - последние новости по теме

Напомним, 6 сентября на авиабазе НАТО Рамштайн состоялось 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Основные темы: системы ПВО, боеприпасы, техника и усиление дальнобойных возможностей Украины.

На заседании Германия заявила, что передаст Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 и 77 танков Leopard 1A5, а США объявили о новом пакете помощи на 250 млн долларов. Канада предоставит Украине 80 840 ракетных двигателей CRV-7, 1300 боеголовок, 970 пулеметов и 10500 пистолетов.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский обратился к союзникам с рядом важных вопросов. Президент Украины отметил успехи ВСУ в Курской области, где украинские военные контролируют более 1300 кв. км территории. Зеленский подчеркнул необходимость усиления ПВО Украины и призвал предоставить больше дальнобойного вооружения.

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