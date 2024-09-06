УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ПВО, танки Leopard, ракеты и тысячи боеприпасов: Умеров подвел итоги "Рамштайна"

Руслана Заклинская
6 сентября 2024, 23:59
43
Один из ключевых результатов встречи с союзниками - подписание Положения Коалиции морских возможностей, отметил глава Минобороны Украины.
ПВО, танки Leopard, ракеты и тысячи боеприпасов: Умеров подвел итоги 'Рамштайна'
Итоги "Рамштайна-24" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, defense.gov

В пятницу, 6 сентября, на авиабазе НАТО "Рамштайн" в Германии состоялось 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Впервые во встрече принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Партнеры Украины сделали ряд важных заявлений и пообещали новые поставки оружия. О главных результатах встречи сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Есть большая заинтересованность со стороны наших партнеров и союзников инвестировать, финансировать и сотрудничать для усиления украинской оборонной промышленности. С рядом стран уже в активной коммуникации относительно возможностей финансирования нашего, украинского оружия, ракет, дронов. Это открывает новые возможности для совместного развития оборонного потенциала. И что самое важное - усиливает наш фронт", - отметил он.

США

Министр обороны Ллойд Остин объявил об усилении украинской системы ПВО. Он сообщил, что в рамках сотрудничества с европейскими компаниями разрабатываются новые зенитно-ракетные системы, которые должны заменить С-300 и ракеты Р-27 класса "воздух-воздух".

видео дня

США выделили более 200 млн долларов на закупку компонентов для производства беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Кроме того, страна предоставит новый пакет помощи Украине на 250 млн долларов. В него вошли ракеты для систем ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.

Содержимое пакета:

  • ракеты RIM-7 и Stinger;
  • боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • противотанковые ракеты TOW, системы Javelin и AT-4;
  • боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры M113;
  • машины MRAP с противоминной защитой;
  • боеприпасы и гранаты для стрелкового оружия;
  • патрульные катера, морское оборудование;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Канада

Канада предоставит большую партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет, а также 1300 боеголовок к ним. Это существенно усилит возможности Украины в ведении воздушных операций.

"Также новый пакет помощи включает тысячи пулеметов и пистолетов, элементы военной техники и полсотни "скорых", что поможет обеспечить наши медицинские потребности на поле боя", - отметил Умеров.

Канада также выделит 389 миллионов долларов на пятилетнюю программу обучения украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. Программа включает подготовку технического состава и пилотов.

Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Германия

Германия предоставит ВСУ 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму 150 млн евро и продолжит поставки боевых танков Leopard 1A5. Страна будет работать, чтобы как можно быстрее передать 77 боевых танков Leopard 1A5.ФРГ также работает над поставкой зенитно-ракетных систем до 2026 года.

Великобритания

Великобритания передаст Украине 650 легких многоцелевых ракет на общую сумму 162 миллиона фунтов. Ракеты можно запускать с воздушных и морских носителей. Первая партия должна прибыть до конца года.

Нидерланды

Нидерланды предоставят Украине оборудование для технического обслуживания истребителей F-16, включая запчасти, генераторы и специальные инструменты. Пакет на 80 млн евро также будет включать дополнительные ракеты класса "воздух-воздух" для защиты воздушного пространства.

Кроме того, Нидерланды внесут 125 млн евро в Международный фонд для Украины (IFU) для закупки беспилотников.

Швеция

Швеция присоединилась к коалиции по разминированию Украины. Страна подписала Меморандум о взаимопонимании и обязалась внести 5 миллионов евро в Фонд Коалиции.

Испания

Испания передала Украине батарею противовоздушной обороны HAWK с шестью пусковыми установками. Системы уже находятся в Польше и являются полустационарным зенитно-ракетным комплексом средней дальности, способным перехватывать самолеты и крылатые ракеты.

Морская коалиция

Рустем Умеров отметил, что создание Коалиции морских возможностей является еще одним ключевым достижением встречи с союзниками.

"Благодарен Великобритании и Норвегии за лидерство в Коалиции. Ожидаем присоединения других стран-партнеров. Работа в рамках КМС будет означать долгосрочную поддержку Украины по обеспечению безопасности в Черном море", - подчеркнул министр.

По его словам, в этом году Украина делает особый акцент на морской обороне. ВСУ уже отбросили вражеские российские корабли от берегов Крыма. Умеров также отметил, что вместе с союзниками продолжается реализация "Стратегии морской безопасности".

"Рамштайн-24" в Германии - что известно

Контактная группа по вопросам оборонной поддержки Украины собралась 6 сентября на авиабазе ВВС США в городе Рамштайн-Мизенбах (Германия).

Это была первая встреча почти за 3 месяца и уже двадцать четвертая по счету. Последний раз союзники проводили переговоры в формате "Рамштайн" 13 июня 2024 года в Брюсселе.

Заседание традиционно возглавили глава Пентагона Ллойд Остин и руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Квинтон Браун.

Среди других участников Контактной группы - представители оборонных ведомств из более чем 50 стран, которые оказывают военную помощь Украине в борьбе с широкомасштабной агрессией РФ.

Одной из главных тем "Рамштайн-24" было укрепление ПВО.

Заседание "Рамштайн" - последние новости по теме

Напомним, 6 сентября на авиабазе НАТО Рамштайн состоялось 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Основные темы: системы ПВО, боеприпасы, техника и усиление дальнобойных возможностей Украины.

На заседании Германия заявила, что передаст Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 и 77 танков Leopard 1A5, а США объявили о новом пакете помощи на 250 млн долларов. Канада предоставит Украине 80 840 ракетных двигателей CRV-7, 1300 боеголовок, 970 пулеметов и 10500 пистолетов.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский обратился к союзникам с рядом важных вопросов. Президент Украины отметил успехи ВСУ в Курской области, где украинские военные контролируют более 1300 кв. км территории. Зеленский подчеркнул необходимость усиления ПВО Украины и призвал предоставить больше дальнобойного вооружения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине военная помощь Рамштайн встреча Рустем Умеров
Реклама

Главное за день

ПВО, танки Leopard, ракеты и тысячи боеприпасов: Умеров подвел итоги "Рамштайна"

ПВО, танки Leopard, ракеты и тысячи боеприпасов: Умеров подвел итоги "Рамштайна"

23:59 Украина
Россия получила от Ирана новые баллистические ракеты для ударов по Украине - WSJ

Россия получила от Ирана новые баллистические ракеты для ударов по Украине - WSJ

22:56 Мир
Возможно ли замораживание войны с Россией: Зеленский сделал громкое заявление

Возможно ли замораживание войны с Россией: Зеленский сделал громкое заявление

22:10 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

РФ готовит второй этап наступления на Украину: на какую область нацелилась Россия - Жирохов 12354

РФ готовит второй этап наступления на Украину: на какую область нацелилась Россия - Жирохов

Как снять старый скотч с пластика на окнах: очень простой, но эффективный способ 8749

Как снять старый скотч с пластика на окнах: очень простой, но эффективный способ

Как заточить ножи для мясорубки: простой способ, о котором многие не знают 8169

Как заточить ножи для мясорубки: простой способ, о котором многие не знают

Старый бабушкин секрет: как почистить килограммы орехов за минуты - простой метод 7724

Старый бабушкин секрет: как почистить килограммы орехов за минуты - простой метод

Последние новости

23:59

ПВО, танки Leopard, ракеты и тысячи боеприпасов: Умеров подвел итоги "Рамштайна"

22:56

Россия получила от Ирана новые баллистические ракеты для ударов по Украине - WSJ

22:19

Будет ли Украину ''колбасить'': прогноз магнитных бурь на выходные 7-8 сентября

22:11

"Ждем рождения малыша": жена внука Аллы Пугачевой беременна - первые детали

22:10

Возможно ли замораживание войны с Россией: Зеленский сделал громкое заявление

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
22:01

Российской певице грозит 6 лет тюрьмы за поддержку Украины

21:21

Отменить санкции против РФ: Трамп удивил новым скандальным заявлением

21:16

"Это все перед глазами": Ольга Сумская высказала свою боль - что произошло

21:09

"Жаль, что мы не можем": Зеленский сделал заявление об ударах по Кремлю

Реклама
20:56

Россиян остановили в 10 километрах от Покровска: известно, куда они пойдут дальше

20:44

Путин еще ни разу такого не говорил: диктатор резко снизил планку целей "СВО"

20:36

Встреча Зеленского с Путиным "необходима": Орбан озвучил новую "миротворческую" идею

20:10

Запорожье выдохнуло с облегчением: бои на Курщине изменили ситуацию в регионе

19:58

Как правильно засточить лезвия машинки для стрижки: простой, но гениальный способВидео

19:57

Не обойдется без сложностей: что мешает Украине вступить в ЕС - Стефанишина

19:51

Linkin Park нашли замену Честеру Беннингтону через 7 лет после его смерти

19:43

Военные могут остаться без "боевых" в сентябре: у Минобороны закончились деньги

19:10

Какой будет война в Курской области и почему до переговоров еще далекомнение

19:06

Расслабляться рано: премьер-министр анонсировал новые удары РФ по энергетике

19:06

Глава Пентагона сказал, почему США не дают разрешения на удары по территории РФ

Реклама
18:54

У Повалий планируют изъять имущество в Украине и лишить прав на песни

18:50

Задача для гениев: домашнее задание 6-летнего ребенка поставило в ступор родителей

18:41

Осталось только пепелище: сгорел загородный дом известной украинской ведущей

18:33

Бронемашин уничтожено больше всего: открыты потери ВСУ в Курской операции

18:27

Света будет в разы больше: Укрэнерго удивило заявлением об отключениях 7 сентября

18:08

Кабмин провел вторую волну кадровых перестановок: кого уволили, а кого назначили

18:07

Хозяйкам на заметку: как отмерить муку без весов - простой лайфхакВидео

17:55

Премьера на ТЕТ: уникальное реалити-шоу "Найкраща оселя" представило крутых экспертовВидео

17:52

Что делать, если в квартире сырость: опытные хозяйки удивили советами

17:40

Россиян остановили под Покровском: враг переходит к обороне – офицер ВСУ

17:27

"Они сумасшедшие": кинолог назвал худшую породу собак для жизни в домеВидео

17:20

Как избавиться от засора в унитазе без вантуза: забытый, но очень хороший способВидео

17:17

Противостояние продолжается: стали известны подробности завещания Алена Делона

17:16

Три мирных плана уже до конца года: эксперт рассказал, как закончиться война

17:15

О подготовке Дмитрука к побегу знали: в ГБР признались, почему нардепа не задержали

17:07

Стратегический проигрыш РФ: известно, почему Путин заговорил о мире

17:07

Катастрофа изменила все: союзники пересматривают планы быстрого обучения пилотов F-16

16:51

В НАТО заговорили о быстром пути к окончанию войны и победе Украины

16:29

Покроют весь огород и выведут сорняки: что посеять на зиму, чтобы не росла трава

16:26

Планы по захвату Донбасса сорваны с треском: бои на Курщине сломали замысел РФ

Реклама
16:14

Козырь в руках: известно, как операция на Курщине повлияет на исход войны

16:14

Украна с партнерами создает замену ПВО С-300: глава Пентагона заинтриговал заявлением

15:42

Харлан призналась, почему не сразу согласилась выходить замуж за бойфренда

15:34

Худший сценарий для ВСУ: появился прогноз наступления РФ на Днепр и Запорожье

15:30

Оформление отсрочки от мобилизации: в ТЦК объяснили, как это сделать

15:28

"Развод на горизонте": психолог назвала 4 признака того, что отношения обреченыВидео

15:18

Без долговременных отключений: Украина имеет шанс пройти зиму в нормальном режиме

15:16

"Цена за фантазии Путина": глава Пентагона сделал заявление о потерях РФ в войне

14:42

Танки Leopard, мощные гаубицы и боеголовки для ВСУ: первые результаты "Рамштайна"

14:41

Как заточить ножи для мясорубки: простой способ, о котором многие не знаютВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоОптические иллюзииУкраинский язык с АвраменкоНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять