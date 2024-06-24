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Депортация украинских беженцев: в правительстве Германии сделали важное заявление

Мария Николишин
24 июня 2024, 16:47
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Александер Добриндт заявлял, что украинские беженцы должны либо трудоустроиться в Германии, либо вернуться в безопасные районы на западе Украины.
Депортация украинских беженцев: в правительстве Германии сделали важное заявление
Возможна ли депортация украинских беженцев из Германии/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Немецкое правительство отвергло предложение лидера баварской оппозиционной партии Христианско-социальный союз (ХСС) в Бундестаге Александера Добриндта, который призвал депортировать украинских беженцев, если у них нет работы. Об этом сообщает n-tv.

Как пишет агентство, неназванный представитель Федерального министерства иностранных дел Германии отметил, что Россия ежедневно атакует объекты по всей Украине, а также пытается разрушить инфраструктуру на западе страны.

"Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее Александер Добриндт заявил, что украинские беженцы должны либо трудоустроиться в Германии, либо вернуться в безопасные районы на западе Украины.

"Более чем через два года после начала (полномасштабной) войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины", - говорил он.

Депортация украинских беженцев: в правительстве Германии сделали важное заявление
Ситуация с украинскими беженцами в Европе / Инфографика: Главред

Сколько украинских беженцев в Германии

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину до середины февраля 2024 года в Германию приехали почти 1,143 млн украинских беженцев, из них 682 тысячи - женщины и девочки, примерно 458 тысяч - мужчины и мальчики, а почти 350 тысяч - несовершеннолетние.

Почти половина из них проживают в трех крупнейших федеральных землях - Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Баден-Вюртемберге, передает агентство AFP со ссылкой на Центральный реестр иностранцев.

Около 321 тысячи украинских беженцев, которые прибыли в ФРГ после начала войны, через два года в ней больше не живут. При этом нет статистических данных, сколько из них вернулись в Украину, а сколько - переехали в другие страны.

В школах Германии учатся почти 219 тысяч детей и подростков из Украины.

Если Украина проиграет войну, количество украинских беженцев вырастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения. Такие прогнозы немецкого федерального правительства опубликовала газета Welt am Sonntag.

Украинские беженцы за границей - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские беженцы в Швеции смогут быстрее попасть в реестр населения и получить номера социального страхования, что предоставит им ряд преимуществ. Соответствующие изменения готовит правительство страны.

В Чехии могут принять изменения в закон Lex Ukraine, согласно которым украинцы, находящиеся под временной защитой, смогут получить разрешение на постоянное проживание на территории страны. "Зеленый свет" будет предоставлен только тем, кто не зависит от государственной помощи.

С 19 февраля в Великобритании больше не действует программа помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme). Это одна из двух программ легального въезда для украинских беженцев, которые выезжают из Украины из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

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