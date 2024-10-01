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"У нас есть план": Израиль готовится к жесткому ответному удару по Ирану- все подробности

Ангелина Подвысоцкая
1 октября 2024, 23:52обновлено 2 октября, 00:25
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Израиль и США вместе консультируются о том, каким именно будет ответный удар.
атака на Израиль
Израиль нанесет ответный массированный удар / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Иран атаковал Израиль своими ракетами. Президент Ирана назвал эту атаку "законным ответом" на израильские действия "против иранских интересов". Об этом сообщает Reuters.

По данным The Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю 181 баллистическую ракету. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что впервые применил гиперзвуковые ракеты "Фаттах".

"Это всего лишь часть наших возможностей, не вступайте в конфронтацию с Ираном", — написал президент Масуд Пезешкиан.

видео дня

К угрозам присоединились и поддерживаемые Ираном иракские вооруженные группировки. Они начали угрожать непосредственно США в случае, если Америка присоединиться к любым мерам против Ирана или если Израиль использует воздушное пространство Ирака против Тегерана. Тогда мишенью якобы могут стать базы США.

Смотрите видео массированного удара по Израилю:

обстрел Израиля
Израиль нанесет ответный массированный удар / фото: скриншот

После этого обстрела в Сети появилось видео, на которых видно радостных палестинцев. Они буквально устроили себе празднование с танцами, радуясь атаке на Израиль.

Смотрите видео с реакцией палестинцев на обстрел Израиля:

обстрел Израиля
Израиль нанесет ответный массированный удар / фото: скриншот

Израиль нанесет ответный удар

Израиль готовится к ответному массированному обстрелу Ирана. Армия обороны страны находится в состоянии повышенной боевой готовности. Военные готовы как к оборонительным, так и наступательным действиям, говорит пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

"Этот обстрел будет иметь последствия. У нас есть планы, и мы будем действовать в то время и в том месте, которые мы выберем", - сказал он.

Он также рассказал о том, что во время атаки израильские силы перехватили много целей. В то же время есть определенные последствия в центральных и южных районах страны.

Известно, что во время массированной атаки эсминцы ВМС США в восточной части Средиземного моря перехватили иранские баллистические ракеты.

Советник США по нацбезопасности Джей Салливан также анонсировал мощные последствия. Администрация Байдена консультируется с Израилем по поводу нанесения ответного удара.

"Это существенная эскалация со стороны Ирана, значимое событие. Мы ясно дали понять, что эта атака повлечет за собой серьезные последствия, и мы будем работать с Израилем, чтобы это стало реальностью", - сказал Салливан.

Война Ирана против Израиля - что известно

Напомним, что в WSJ заявили о вторжении Израиля в Ливан уже в ближайшие дни. В ходе операций бойцы проникают в туннели, которые принадлежат боевикам группировки "Хезболла", вдоль ливано-израильской границы. Точные планы Израиля остаются неизвестными.

Иран, Израиль, Ближний Восток Инфографика
Что известно о войне Израиля против Ирана / Инфографика: Главред

Стало известно, что Израиль официально начал наземную операцию на юге Ливана. Отмечается, что план наземной операции разрабатывался последние месяцы. Наземные войска поддерживают Воздушные Силы и артиллерия, которые бьют по военным объектам в ряде сел на юге Ливана.

1 октября вечером Иран выпустил десятки ракет по Израилю. Между тем члены Корпуса стражей Исламской революции назвали воздушную атаку ответом на убийство лидера террористов "Хезболла" Хасана Насраллы и пригрозили "сильным ударом" в случае, если Израиль захочет их атаковать.

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