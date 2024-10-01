Израиль официально начал наземную операцию на юге Ливана: что известно

Наземная операция Израиля в Ливане не будет "долгосрочной оккупацией". При этом не уточняется, как долго она будет продолжаться.

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Израиль начал наземную операцию на юге Ливана / Коллаж: Главред, фото: x.com/IDF, ua.depositphotos.com

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля официально заявила, что начинает "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана под названием "Северные стрелы". Заявление военных опубликовано в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля несколько часов назад начала целенаправленную и ограниченную наземную операцию в районе Южного Ливана против террористических объектов и инфраструктур террористической организации "Хезболла", — говорится в сообщении.

Отмечается, что план наземной операции разрабатывался последние месяцы. Наземные войска поддерживают Воздушные Силы и артиллерия, которые бьют по военным объектам в ряде деревень на юге Ливана.

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Операция будет продолжаться "в соответствии с оценкой ситуации" и параллельно с боевыми действиями в Газе.

По данным Times of Israel, ливанская армия отступает с нескольких позиций на южной границе с Израилем после обстрелов и сообщений о наземной операции ЦАХАЛа.

СМИ пишут, что ливанские войска отступили минимум на пять километров к северу.

В чем цель операции Израиля в Ливане

Тем временем CNN со ссылкой на официальных лиц Израиля сообщает, что наземная операция Израиля в Ливане не будет "долгосрочной оккупацией". При этом не уточняется, как долго будет продолжаться "ограниченная операция" в Ливане и насколько глубоко намерены зайти военные.

Официальные лица Израиля отмечают, что операция направлена на устранение "непосредственных угроз" со стороны ливанских деревень вдоль границы, включая возможность Хезболлы проникнуть на север Израиля.

ЦАХАЛ Сокращенное название Армии обороны Израиля, существующей с 1948 года. Общая численность – около 170 тысяч, за счет резервистов может быть увеличена более чем до полумиллиона человек. В министерстве обороны Израиля уже одобрили призыв более 5 тысяч человек на службу в ЦАХАЛ, если ситуация будет далее обостряться.

Реакция США на операцию Израиля

Глава Минобороны США Ллойд Остин поддержал право Израиля на самооборону и заявил, что необходимо устранить угрозу на севере страны со стороны Ливана.

Также он отметил, что США готовы защищать партнеров и союзников "перед лицом угроз со стороны Ирана" и террористических организаций, которые он поддерживает.

"Я ясно дал понять, что Соединенные Штаты поддерживают право Израиля защищаться. Мы согласились с необходимостью демонтажа атакующей инфраструктуры вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанская Хезболла не сможет совершить нападения на северные общины Израиля, как это было 7 октября", — об этом Остин написал на своей странице в X (Twitter).

Вторжение Израиля в Ливан

Издание The Wall Street Journal писало, что Израиль может вторгнуться в Ливан уже в ближайшие дни. Для этого израильские спецназовцы совершают целевые рейды на юге Ливана, собирая разведданные и проводя разведывательные операции.

Во время операций бойцы проникают в тоннели, принадлежащие боевикам группировки "Хезболла", вдоль ливано-израильской границы. Такие рейды проводились как в последние дни, так и в течение последних нескольких месяцев.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сроки начала атаки Ирана и "Хезболлы" на Израиль. По данным СМИ, он организовал конференц-связь, чтобы согласовать действия с близкими союзниками США и попытаться в последнюю минуту оказать дипломатическое давление на Иран и Хезболлу.

Также стало известно, что Израиль обезглавил "Хезболлу". Ливанская группировка "Хезболла" официально подтвердила гибель лидера движения Хасана Насраллы в результате израильского удара по Бейруту 27 сентября. В том же заявлении ливанская группировка обещает "продолжить борьбу с Израилем".

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