На месте удара - пожар, есть раненые: РФ атаковала портовую инфраструктуру на Одесчине

В результате обстрела российскими ударными дронами возник пожар, есть раненые, отметили в ОВА.

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Целью россиян была припортовая и пограничная инфраструктура / Коллаж Главред, фото: МВД Украины

Российские оккупанты нанесли удар с применением беспилотников по Измаильскому району Одесской области. Целью врага стала пограничная и припортовая инфраструктура. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"Двое мужчин, водители грузовиков, получили ранения. Один из них - гражданин Турции. Сейчас пострадавшие в состоянии средней степени тяжести в больнице. Им оказывают всю необходимую помощь", - отметил он.

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Олег Кипер сообщил, что в результате атаки возник пожар, который спасатели ГСЧС быстро ликвидировали. Из-за обстрела пропускные операции в пункте пропуска "Орловка" временно приостановлены до 11:00, и сейчас ведутся работы по восстановлению его работы.

Он подчеркнул, что россияне умышленно обстреляли пункт пропуска на границе с Румынией, чтобы усложнить передвижение гражданских лиц, что является террором против мирного населения. Правоохранители документируют последствия этого очередного преступления.

Впоследствии, в Государственной таможенной службе подтвердили временное приостановление работы пункта "Орловка".

"Просим при планировании поездки учитывать указанные обстоятельства. О восстановлении пропускных операций в пункте пропуска "Орловка" будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Что известно об ударных БпЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Павел Нарожный заявил, что Россия могла накопить большое количество ударных дронов для будущих атак.

В ночь на 29 сентября оккупанты обстреляли Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего разрушены многоэтажка и частные дома, сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Также 28 сентября россияне атаковали медицинское учреждение в Сумах дронами типа "Шахед", сообщили в Сумской ОГА. Очевидцы слышали три взрыва.

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