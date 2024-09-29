Почти 900 авиабомб за неделю: Зеленский ответил на российский террор

Зеленский также упомянул российский удар по Запорожью.

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Удары РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: Командование ВС ВСУ, скрин с видео

Российский террор можно остановить только единством в поддержке Украины и единством в давлении на Россию за войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, только за одну эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 "шахедов" и более 40 ракет.

"Этот российский террор не знает пауз, и его можно остановить только единством мира - единством в поддержке Украины и единством в давлении на Россию за войну", - подчеркнул президент. видео дня

Он также вспомнил российский удар по Запорожью авиабомбами, в результате которого пострадали обычные жилые дома.

Зеленский опубликовал видео ударов РФ по Украине:

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, что российские захватчики в ночь на 29 сентября обстреляли Запорожье управляемыми авиационными бомбами. Они попали по жилой застройке. Разрушена многоэтажка и частные дома.

По состоянию на 11:00 утра известно о 13 пострадавших, среди них - 17-летний парень. Также повреждено здание вокзала и окна в поезде № 40 Запорожье - Солотвино.

Также известно, что ночью противник выпустил по Украине 22 ударных дрона. Районы пусков: Ейск, Курск и мыс Чауда в оккупированном Крыму. Противовоздушная оборона работала в четырех областях.

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