Почти 900 авиабомб за неделю: Зеленский ответил на российский террор

Российский террор можно остановить только единством в поддержке Украины и единством в давлении на Россию за войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, только за одну эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 "шахедов" и более 40 ракет.
"Этот российский террор не знает пауз, и его можно остановить только единством мира - единством в поддержке Украины и единством в давлении на Россию за войну", - подчеркнул президент.видео дня
Он также вспомнил российский удар по Запорожью авиабомбами, в результате которого пострадали обычные жилые дома.
Зеленский опубликовал видео ударов РФ по Украине:
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, что российские захватчики в ночь на 29 сентября обстреляли Запорожье управляемыми авиационными бомбами. Они попали по жилой застройке. Разрушена многоэтажка и частные дома.
По состоянию на 11:00 утра известно о 13 пострадавших, среди них - 17-летний парень. Также повреждено здание вокзала и окна в поезде № 40 Запорожье - Солотвино.
Также известно, что ночью противник выпустил по Украине 22 ударных дрона. Районы пусков: Ейск, Курск и мыс Чауда в оккупированном Крыму. Противовоздушная оборона работала в четырех областях.
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