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РФ нацелилась на отопительный сезон: прогноз массированных ударов по Украине

Алексей Тесля
2 октября 2024, 01:30
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Враг продолжает наращивать производство ударных дронов, напомнил Павел Нарожный.
дрон, шахед
/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный прокомментировал ситуацию вокруг подготовки страной-агрессором РФ новых воздушных ударов по Украине.

Как подчеркнул он в эфире Radio NV, за последнее время враг мог накопить значительное количество ударных дронов, которые намерен использовать во время будущих атак.

Вместе с тем эксперт напомнил о том, что август и сентябрь стали рекордными по количеству дронов-камикадзе Shahed, которые запустил враг по Украине.

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"То есть, они бьют постоянно. Они, очевидно, накапливали эти все Shahed. Накапливали их к отопительному сезону. То есть объекты инфраструктуры для них имеют наивысший приоритет", — пояснил он.

При этом собеседник напомнил о том, что страна-агрессор продолжает наращивать производство ударных дронов, которые в будущем могут быть использованы для массированных ударов по Украине.

Нарожный уверен в том, что не стоит ожидать того, что враг остановится и прекратит бить по Украине с помощью ударных дронов.

"Они бьют абсолютно по всем направлениям, и надо быть готовым к этому и дальше… Нам нужно готовиться отражать все атаки", — добавил он.

Кто такой Павел Нарожный?

Павел Нарожный – украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.

Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

Ранее сообщалось, когда ожидать следующий массированный ракетный удар РФ. Интервалы между обстрелами со стороны россиян значительно уменьшились.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия ночью нанесла массированный удар ракетами и "Шахедами". Захватчики запустили по Украине четыре ракеты и 35 дронов "Шахед".

Как сообщалось ранее, были названы вероятные цели для новых атак российскими ракетами.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

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атака дронов Павел Нарожный
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