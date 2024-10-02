РФ нацелилась на отопительный сезон: прогноз массированных ударов по Украине

Основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный прокомментировал ситуацию вокруг подготовки страной-агрессором РФ новых воздушных ударов по Украине.
Как подчеркнул он в эфире Radio NV, за последнее время враг мог накопить значительное количество ударных дронов, которые намерен использовать во время будущих атак.
Вместе с тем эксперт напомнил о том, что август и сентябрь стали рекордными по количеству дронов-камикадзе Shahed, которые запустил враг по Украине.
"То есть, они бьют постоянно. Они, очевидно, накапливали эти все Shahed. Накапливали их к отопительному сезону. То есть объекты инфраструктуры для них имеют наивысший приоритет", — пояснил он.
При этом собеседник напомнил о том, что страна-агрессор продолжает наращивать производство ударных дронов, которые в будущем могут быть использованы для массированных ударов по Украине.
Нарожный уверен в том, что не стоит ожидать того, что враг остановится и прекратит бить по Украине с помощью ударных дронов.
"Они бьют абсолютно по всем направлениям, и надо быть готовым к этому и дальше… Нам нужно готовиться отражать все атаки", — добавил он.
Кто такой Павел Нарожный?
Павел Нарожный – украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.
Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.
Ранее сообщалось, когда ожидать следующий массированный ракетный удар РФ. Интервалы между обстрелами со стороны россиян значительно уменьшились.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия ночью нанесла массированный удар ракетами и "Шахедами". Захватчики запустили по Украине четыре ракеты и 35 дронов "Шахед".
Как сообщалось ранее, были названы вероятные цели для новых атак российскими ракетами.
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