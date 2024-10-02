Дроны и дальнобойное оружие: в 2025 году Украина увеличит собственное производство

В следующем году Украина планирует инвестировать в оборонное производство более 4 млрд долларов.

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Минобороны работает над привлечением иностранных партнеров для создания совместных производств / Коллаж: Главред, фото: Рустем Умеров, Укроборонпром

Украина в 2025 году планирует увеличить инвестиции в промышленность для разработки отечественных дронов и дальнобойного оружия в больших масштабах. На это планируют выделить более 4 миллиардов долларов в прошлом году.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, выступая на Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2) в Киеве. По его словам, масштабирование производства будет включать и привлечение иностранных партнеров.

В частности, Украина работает над заключением многолетних контрактов для производства, поставки и технического обслуживания вооружения. Оно должно закрывать потребности украинской армии в долгосрочной перспективе.

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"Украинский оборонно-промышленный комплекс значительно нарастил свои возможности благодаря поддержке наших союзников и прошлогодним договоренностям, заключенным на этом же форуме. Сегодняшние новые соглашения и партнерства - это подтверждение того, что мы на правильном пути к победе", - подчеркнул Умеров.

Кто такой Рустем Умеров? Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Украинские ракеты / Инфографика: Главред

Производство украинского вооружения – что известно

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России Украина работает с партнерами над вкладом в массовое производство украинских дальнобойных дронов, а также над реализацией ракетной программы.

Накануне президент Владимир Зеленский объявил о первом успешном использовании украинской ракеты-дрона под названием "Паляница", которая стала новым методом возмездия агрессору.

Из-за того, что иностранные лидеры не всегда готовы предоставлять Украине необходимое оружие и разрешения на его использование по территории РФ, украинская отрасль оборонной сферы становится ощутимо сильнее и эффективнее. Таким образом, Украина пытается компенсировать потребность в определенных видах вооружения с привлечением средств стран-партнеров.

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