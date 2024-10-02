В Подмосковье нашли мертвого "экс-министра ЛНР": в Сети узнали подробности

1 октября в Сети появилась информация, что в Подмосковье нашли тело "бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности" так называемой "ЛНР" Константина Завизенова с огнестрельным ранением в голову.
В сообщении говорится, что Завизенова нашли без признаков жизни на участке в его загородном доме в Истринском районе. Полицейские, прибывшие на место происшествия, нашли в доме бывшего чиновника несколько охотничьих ружей.
По словам сына Завизенова, отец накануне смерти выпивал алкогольные напитки и разговаривал с ним, после чего планировал поехать на ночевку в отель и утром отправиться на охоту на Камчатку.
Впоследствии появилась версия, что так называемый "бывший министр ЛНР" мог совершить самоубийство из-за развода с женой, которая уличила его в двойной жизни, или проблем на работе.
"В прошлом году Константин Завизенов буквально сбежал с должности "министра ЛНР", близким он рассказывал, что устал хоронить коллег (около десяти человек с кем он работал погибли за это время) и под предлогом ухода жены ему удалось уволиться. После этого он устроился в "Прорыв" к Евгению Адамову и даже руководил каким-то проектом, но опять что-то не задалось - Константин Завизенов был уволен", - пишут в Сети.
Кто такой Константин Завизенов?
Константин Завизенов - гражданин страны-агрессора России, который работал в департаментах Минэнерго России и в "Росэнергоатоме".В августе 2022 года его назначили "министром по энергетике ЛНР", однако, по данным российских источников, через год он самостоятельно решил уволиться с должности на основании необходимости "ухода за женой".
Смерти и покушения на представителей оккупационной власти так называемой "ЛНР"
Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины немало коллаборационистов, предателей Украины и россиян, которые согласились работать в так называемой администрации, или силовых структурах врага подвергались покушениям, или загадочно умирали.
Так в ноябре 2023 года на одном из блокпостов в Кременной загорелся УАЗ "Патриот", за рулем которого находился "заместитель начальника УУР МВД ЛНР" подполковник полиции Владимир Пахоленко. При этом с ним же в машине был "врио заместителя министра МВД по ЛНР" подполковник полиции Олег Шумилов. Оба были госпитализированы.
Накануне ГУР сообщило о том, что в результате взрыва автомобиля был ликвидирован так называемый депутат так называемого "Верховного совета ЛНР" от российской партии ЛДПР - Филипоненко Михаила Юрьевича
В апреле 2024 года в оккупированном Старобельске Луганской области был уничтожен коллаборационист Валерий Чайка, который перешел на сторону российских оккупантов в 2022 году после захвата города. Россияне сделали его "заместителем председателя Центра по обслуживанию образовательных организаций ЛНР".
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