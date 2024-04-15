Россиян взорвали дальнобойными ракетами: детали удара по центру армии РФ в "ЛНР"

Украинская операция выявила ограниченность российской противовоздушной обороны, пишут СМИ.

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Стали известны подробности удара по оккупантам в Луганске / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Стали известны новые детали ракетного удара по пункту управления группировки войск "Центр" российских оккупантов в захваченном Луганске.

Как пишет Sky News со ссылкой на источник в военных кругах, удар по вражескому штабу в Луганске был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow, которые были запущены украинскими самолетами.

"Этот удар способствует освобождению Луганской области от незаконного вторжения Российской Федерации и предотвращению дальнейшего продвижения России в Украину", - сказал источник издания.

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Отмечается, что ликвидация штаба РФ усложнит для оккупантов командование и координацию сил в Луганской области.

"Удары по узлам российского военного управления создают беспокойство среди российских сухопутных войск. Уничтожение такого штаба может парализовать принятие военных решений на следующий месяц", - отметил источник.

Он также обратил внимание на то, что украинская операция также выявила ограниченность российской противовоздушной обороны.

"Уничтожение этого штаба станет тяжелым ударом по российской армии и свидетельствует о том, что Украина все еще сохраняет способность нацеливаться на оккупантов в любом месте", - добавил источник.

Удары по оккупантам РФ

Напомним, 13 апреля в захваченном Россией Луганске прогремели мощные взрывы. Удар был нанесен по машиностроительному заводу, который оккупанты используют для военных нужд. После взрывов на месте прилетов возник пожар, а над городом поднялся большой столб черного дыма.

Ранее Украина использовала беспилотники для атаки на воинскую часть россиян в городе Ковылкино в Мордовии. Атака была направлена на 590-й отдельный радиотехнический узел в/ч 84680, где расположен радиолокатор 29Б6 "Контейнер".

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 5 апреля в Ростовской области России прогремели взрывы, которые были слышны также в Энгельсе Саратовской области. Беспилотники атаковали военный аэродром в Ростовской области.

Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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