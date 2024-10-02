Существует только 1 вариант: Эрдоган рассказал, как закончить войну в Украине

Эрдоган отметил, что война России против Украины может закончиться только дипломатическим, а не военным путем.

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Эрдоган рассказал, как закончить войну в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир в Украине возможен только дипломатическим путем. Он также подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом он сообщил 1 октября во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, посвященной 100-летию дипломатических отношений между странами, сообщает пресс-служба Эрдогана.

Отмечается, что в ходе переговоров оба президента "еще раз подчеркнули поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины".

"Я выразил господину президенту [Стуббу - ред.] свое мнение, что прекращение разрушений в Украине как можно быстрее и достижение справедливого и окончательного решения возможны только с помощью дипломатии", - сказал Эрдоган. видео дня

Стубб также подчеркнул важность поддержки суверенитета Украины и отметил, что Турция остается одной из немногих стран, способных вести переговоры с обеими сторонами - Киевом и Москвой.

"Мы считаем, что Украина имеет право защищать себя, право на защиту от нападений России. Я также поддерживаю мирный план президента Владимира Зеленского, который состоит из десяти пунктов. Я думаю, что это хорошее начало, основа для мирных переговоров", - сказал Стубб.

Что предусматривает украинская формула мира / Инфографика: Главред

Кто такой Реджеп Тайип Эрдоган? Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Турция заявила о готовности принять участие во втором Глобальном саммите мира, который организовывает Украина.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна будет рассматривать вопрос о вступлении Украины в НАТО без спешки, поскольку некоторые страны Альянса, включая США, якобы не желают видеть Украину среди членов НАТО.

Генеральный директор по вопросам международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк подчеркнул безусловную поддержку Украины и заявил, что затягивание войны с Россией неуместно, но это не означает, что Украина должна капитулировать. Турция считает, что война может завершиться через мирные переговоры с достижением сбалансированной договорённости.

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