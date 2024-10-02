Под угрозой еще один город: OSINT-аналитик назвал цель РФ в случае падения Угледара

Главное намерение армии страны-агрессора РФ – выйти на Курахово еще до наступления холодов.

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После Угледара оккупанты вероятно пойдут на Курахово / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, Telegram

В случае падения Угледара в Донецкой области российская оккупационная армия будет пытаться взять в окружение Курахово. Такое мнение высказал OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко в интервью NV.

По его словам, если события будут развиваться по негативному сценарию, то враг будет пытаться взять в окружение Курахово, которое как раз находится сейчас посередине между двумя направлениями, на которых атакуют оккупанты — между Угледаром и Горняком, Украинским, Селидовым.

Кононученко считает, что сейчас главное намерение россиян – это выйти на Курахово еще до наступления холодов.

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Метеорологические условия могут сыграть в пользу Украину.

"Буквально через месяц будет сезон холода, сезон дождей, даже, возможно, раньше. И это, по моему мнению, значительно замедлит продвижение врага. Они это понимают, в частности, поэтому пытаются. сейчас взять свой максимум и атаковать с той силой, которая вообще только возможна", - сказал Кононученко.

Кто такой Виталий Кононученко Виталий Кононученко - журналист, OSINT-аналитик, военный обозреватель. Специализируется на анализе спутниковых снимков и потерь военной техники. Магистр НаУКМА по специальности "Журналистика"

Бои за Угледар и захват города Россией

1 октября аналитики DeepState заявили, что россияне оккупировали Угледар. Официального подтверждения Генштаба этой информации пока что нет.

Сообщалось, что российские флаги вывешены уже на всех уголках Угледара, что указывает на полную оккупацию города. Аналитики считают, что это последние дни обороны города.

В отчете американского Института изучения войны за 1 октября говорится, что армия РФ, вероятно, захватила Угледар, однако большая часть украинских подразделений, которые находились там, смогли покинуть город и не попасть в российское окружение.

Что известно о городе Угледар / Инфографика: Главред

Эксперты прогнозировали, что ВСУ все же смогут сохранить контроль над городом Угледар Донецкой области при условии удержания линии снабжения, проходящей к северу от города.

Военный эксперт Роман Свитан также считает, что у украинских сил все еще есть шанс удержать город.

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