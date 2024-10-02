Польское председательство в ЕС будет посвящено шантажу Украины - экс-глава МИД Польши

Камнем преткновения между Польшей и Украиной может стать решение об эксгумации останков жертв Волынской трагедии.

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Польша прибегает к шантажу Украины, вместо поиска компромисса / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

В Польше раскритиковали нынешнее правительство страны за намерение создать конфликт с Украиной. Об этом говорится в колонке для Rzeczpospolita бывшего главы МИД Польши Яцека Чапутовича.

По его словам, в Польше должны работать над разблокированием эксгумации останков жертв Волынской трагедии, зато нынешние чиновники якобы настроены превратить председательство страны в ЕС, которое начнется в первой половине 2025 года, в шантаж Украины.

Украина предложила Польше провести эксгумацию жертв при условии восстановления памятника украинским воинам на горе Монастырь. Однако возвращаться к обсуждению этого вопроса польские чиновники хотят после того, как проведут раскопки и захоронения останков.

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"Шансы, что украинцы согласятся на такую последовательность действий, такие же, как и шансы, что Германия выплатит нам репарации в размере, который рассчитала команда Аркадиуша Мулярчика. Так что суть не в том, чтобы поймать зайчика, а в том, чтобы его погнать. Правительство пришло к выводу, что с Украиной выгоднее создать конфликт, а не разблокировать эксгумацию", - считает Чапутович.

Кто такой Яцек Чапутович? Яцек Чапутович - польский политик, профессор социальных наук, министр иностранных дел Польши в правительстве Матеуша Моравецкого (2018-2020). До этого был директором Дипломатической академии Министерства иностранных дел Польши и заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

Такой подход к урегулированию вопросов с Украиной, по его мнению, позволяет противникам членства Украины в Европейском Союзе потирать руки, что не выгодно никому и даже опасно.

"Но что мы будем делать, если Украина не поддастся на наш шантаж? Возможно, будем требовать, чтобы эксгумации на Волыни были включены в акт о капитуляции Украины, наряду с отказом от Крыма и Донбасса. Но самое главное - не восстанавливать памятник в Монастыре" - добавил экс-министр Польши.

Дмитрий Кулеба и операция "Висла" - детали скандала Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Campus Polska Przyszłości, ответил на вопрос о восстановлении эксгумации жертв Волынской трагедии. "Вы знаете, что такое операция "Висла", и знаете, что все эти украинцы были принудительно выселены с украинских территорий, чтобы жить, в частности, в Ольштыне", - сказал Кулеба. Эти слова вызвали возмущение ряда польских политиков, которые обвинили Кулебу в территориальных претензиях: Депутат от PiS Януш Ковальский выразил мнение, что Кулеба должен быть признан персоной нон грата в Польше.

Депутат от PiS мэр Хелма Якуб Банашек заявил, что имеет большое сочувствие к Украине, но после слов Кулебы почувствовал, что "полного примирения в правде не будет"

Экс-премьер-министр Беата Шидло заявила, что Кулеба назвал территорию Люблина, Подкарпатья и Малопольши "украинскими территориями" и это беспрецедентное событие в польско-украинских отношениях.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Конфликт Польши и Украины относительно Волынской трагедии

После заявления экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не станет членом ЕС без согласия его страны, поскольку не соответствует стандартам, в том числе культурно-политическим.

Впоследствии министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не выдвигает требований в исторических спорах к Киеву, которые можно считать чрезмерными. Однако оставлять историю историкам пока рано.

Ранее Радослав Сикорский также призвал Украину как можно быстрее дать разрешение на поиски и эксгумацию поляков, которые были убиты во время этнических чисток во время Второй мировой на Волыни.

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