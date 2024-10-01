Китай должен прекратить войну в Украине: в Польше сделали громкое заявление

Польский министр подчеркнул, что если бы не поддержка Китая, Путин не смог бы продолжать эту войну.

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В Польше считают, что к миру должен приложиться Китай / Коллаж: Главред, фото: Radosław Sikorski, скриншот

Страна-агрессор Россия получает некоторые компоненты и материалы от мировых лидеров, которые пытаются усидеть на двух стульях. Среди них и Китай, который сейчас должен приложить все усилия, чтобы остановить российского диктатора Путина и его войну.

Об этом в интервью The Washington Post заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, если бы не поставки определенных ресурсов из Китая, РФ была бы гораздо слабее.

Польский министр также отметил, что позиция Путина в этой войне однозначна - он хочет, чтобы Украина капитулировала и мир был только на его условиях. Поэтому западным странам необходимо остановить кремлевского диктатора, пока тот не дошел до польской границы. Ведь российские войска рядом с границами страны ЕС и НАТО остановить будет уже значительно сложнее.

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Об окончании войны Сикорский сказал, что это будет возможным только тогда, когда Путин остановится из-за понимания, что он не может выиграть приемлемой ценой. Сейчас глава Кремля еще не в этой точке.

Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Позиция Китая / Инфографика: Главред

Позиция Китая относительно войны в Украине

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения российских войск Китай публично заявлял об уважении к границам и суверенитету Украины, при этом появлялись сообщения о якобы торговле и усилении дипломатии между китайским правительством и Кремлем. В частности, аналитики ISW сообщали, что Аналитики Института изучения войны сообщили, что страна-агрессор Россия и Китайская Народная Республика (КНР) продолжают развивать военно-техническое сотрудничество в различных направлениях.

Такая позиция вызвала осуждение не только в Украине, но и среди западных лидеров. Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ваном И предупредил их о мерах со стороны США в случае продолжения поддержки Пекином оборонно-промышленного комплекса РФ.

Ранее стало известно, что в Китае также заговорили о "мирном плане" окончания войны в Украине, однако для украинских властей от показался, скорее, путем к умиротворению, а не справедливому миру. В ответ на это в Китае ответили, что Пекин принял во внимание заявление украинской стороны, но продолжит действовать на основе именно этой мирной инициативы.

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