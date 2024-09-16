В Польше ответили, помешает ли конфликт вокруг Волыни вступлению Украины в ЕС

Прямого ответа на вопрос о препятствиях для вступления Украины в ЕС Сикорский не дал, однако намекнул на нечто другое.

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В Польше подчеркивают, что Украине "нужны друзья" / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Radosław Sikorski

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не выдвигает требований в исторических спорах к Киеву, которые можно считать чрезмерными. Однако оставлять историю историкам пока рано.

Как он сказал в интервью "Европейской правде", стоит прекратить политические спекуляции на исторические вопросы, но захоронение погибших во время этнических чисток на Волыни является христианским долгом.

"Мы не хотим делать из этого политику. Но для Польши это - острый политический вопрос, потому что эти поляки имеют потомков. Все население этих территорий было депортировано на территорию современной Польши. Эти люди имеют родственников, за которых они голосуют на выборах. Поэтому это - политический вопрос. Жертв этой резни надо похоронить по-христиански. Это - все, что мы просим", - пояснил он. видео дня

Когда Сикорского напрямую спросили, может ли разное отношение Польши и Украины к Степану Бандере и Роману Шухевичу стать препятствием к вступлению нашей страны в Европейский Союз, он уклонился от ответа.

"Это вы задаете такой вопрос, а не я. А я говорю, что вам понадобятся друзья. Они нужны вам сейчас. И они понадобятся вам в процессе вступления в ЕС. А мы просим вас об уважении к нашим погибшим. Я не думаю, что мы просим много", - ответил глава МИД Польши.

Кто такой Радослав Сикорский? Радослав Сикорский - польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

Позиция Польши относительно вступления Украины в ЕС

Накануне Радослав Сикорский уже призвал Украину как можно быстрее дать разрешение на поиски и эксгумацию поляков, которые были убиты во время этнических чисток во время Второй мировой на Волыни, ведь Польша будет иметь слово во время решения относительно пути Украины в ЕС.

Накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не сможет согласиться на вступление Украины в Европейский Союз до тех пор, пока между странами не закончатся споры вокруг событий на Волыни в годы Второй мировой войны.

Это произошло после того, как ответ министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о восстановлении эксгумации жертв Волынской трагедии, вызвал большой скандал среди ряда польских политиков, которые обвинили Кулебу в территориальных претензиях. По этому поводу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не станет членом ЕС без согласия его страны, поскольку не соответствует стандартам, в том числе культурно-политическим.

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