Зеленский после посещения США сделал загадочное заявление

Президент Владимир Зеленский подвел итоги своего многодневного визита в США. По его словам, следующее заседание в формате "Рамштайн" будет особенным. При этом он не уточнил, что имеет в виду.
Как отметил Зеленский в вечернем видеообращении, он только что завершил совещание по итогам визита в США с военными и чиновниками.
Следующий "Рамштайн" будет особенным.
"Наши команды - украинская и американская - уже работают со всем тем, что мы обсудили в Нью-Йорке и Вашингтоне, и уже готовимся к встрече в "Рамштайн". Это будет особый "Рамштайн", и от нашей стороны партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе", - сказал президент.
Он подчеркнул, что сила оружия и сила дипломатии должны работать только вместе, в чем и заключается его "План победы".
"Мы ждем также конкретных вещей от партнеров, чтобы усилить нашу стратегию. И это касается всех наших партнеров - наша сила именно в том, что свободный мир защищает себя", - высказался глава государства.
Украина, помимо прочего, готовит подписание еще одного соглашения по безопасности.
Зеленский в США - главное
23 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США вместе с первой леди Еленой Зеленской. Ключевым вопросом переговоров с американскими ведущими политиками стали разрешение на дальнобойные удары по России и "план мира". Однако решение об ударах Вашингтон так и не принял.
В то же время в четверг, 26 сентября, США объявили о предоставлении Украине оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов США и введении дополнительных санкций против страны-агрессора России. В пакет, в том числе, вошли крылатые авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW) к истребителям F-16. Речь идет о бомбах с кассетной боевой частью и дальностью до более 70 миль или 112 км.
Среди прочего, Зеленский встретился и с Трампом. Хотя их встреча рисковала сорваться из-за скандала со стороны Республиканской партии о якобы "подыгрывании" демократам накануне президентских выборов.
Что такое встречи в формате "Рамштайн"?
Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны.
Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой - она проходила на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины".
В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", что переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.
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