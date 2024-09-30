Зеленский после посещения США сделал загадочное заявление

Долгожданное решение о разрешении на глубокие удары по России США до сих пор не приняли.

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Зеленский уже вернулся из США / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, ОП

Президент Владимир Зеленский подвел итоги своего многодневного визита в США. По его словам, следующее заседание в формате "Рамштайн" будет особенным. При этом он не уточнил, что имеет в виду.

Как отметил Зеленский в вечернем видеообращении, он только что завершил совещание по итогам визита в США с военными и чиновниками.

Следующий "Рамштайн" будет особенным.

видео дня

"Наши команды - украинская и американская - уже работают со всем тем, что мы обсудили в Нью-Йорке и Вашингтоне, и уже готовимся к встрече в "Рамштайн". Это будет особый "Рамштайн", и от нашей стороны партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе", - сказал президент.

Он подчеркнул, что сила оружия и сила дипломатии должны работать только вместе, в чем и заключается его "План победы".

"Мы ждем также конкретных вещей от партнеров, чтобы усилить нашу стратегию. И это касается всех наших партнеров - наша сила именно в том, что свободный мир защищает себя", - высказался глава государства.

Украина, помимо прочего, готовит подписание еще одного соглашения по безопасности.

Зеленский в США - главное

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США вместе с первой леди Еленой Зеленской. Ключевым вопросом переговоров с американскими ведущими политиками стали разрешение на дальнобойные удары по России и "план мира". Однако решение об ударах Вашингтон так и не принял.

В то же время в четверг, 26 сентября, США объявили о предоставлении Украине оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов США и введении дополнительных санкций против страны-агрессора России. В пакет, в том числе, вошли крылатые авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW) к истребителям F-16. Речь идет о бомбах с кассетной боевой частью и дальностью до более 70 миль или 112 км.

Среди прочего, Зеленский встретился и с Трампом. Хотя их встреча рисковала сорваться из-за скандала со стороны Республиканской партии о якобы "подыгрывании" демократам накануне президентских выборов.

План победы от Зеленского - основные положения / Инфографика Главреда

Что такое встречи в формате "Рамштайн"? Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны. Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой - она проходила на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины". В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", что переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

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