Беларусь бряцает оружием у границ с Украиной: в ЦПД назвали главную цель Минска

В Центре противодействия дезинформации назвали основную угрозу для Украины со стороны Беларуси.

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В Беларуси объявили новую масштабную проверку боеготовности войск / колаж: Главред, фото: росЗМІ, скріншот: відео

Масштабная проверка боеготовности белорусских войск, которая была объявлена 30 сентября, является частью политики Кремля по созданию напряжения на границе Украины с РБ.

На сегодняшний день основная угроза для Украины со стороны Беларуси – информационная, говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Отмечается, что страна-агрессор РФ пытается постоянно нагнетать напряжение на границе и удержать на белорусском направлении украинские силы.

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Также подчеркивается, что это происходит на фоне постоянных проверок войск РБ и воинственных заявлений белорусских чиновников.

"В настоящее время у Беларуси на границе нет сил для вторжения на территорию Украины", - добавили в ЦПД.

Что известно о Центре противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Ранее сообщалось, что истребитель Як-130 ВС Беларуси, предположительно, пересек воздушное пространство Украины во вторник, 24 сентября, утверждали мониторинговые сервисы, в частности паблик "Беларускі Гаюн". Воздушные силы фиксировали тогда нескоростную воздушную цель на границе Киевской и Житомирской областей.

Напомним, ранее Александру Лукашенко пригрозили последствиями из-за вояжа главаря "ДНР" в Беларусь. Белорусский диктатор тогда цинично отметил, что "готов сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с "ДНР".

Как сообщалось ранее, в небе над Украиной в четверг, 19 сентября, засветился тяжелый белорусский военно-грузовой транспортный самолет Ил-76. Именно такими самолетами россияне перевозят на места базирования носителей ракет, технику, боеприпасы и личный состав. Однако, скорее всего, речь идет о техническом сбое сервиса, который мониторит полеты.

/ Инфографика: Главред

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